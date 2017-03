Brennpunkt legger seg flat etter dokumentar

ANNONSE

Tirsdag sendte NRK Brennpunkt dokumentaren «Pappas siste reis», der journalist Mikal Olsen Lerøen forteller om pappaen han mistet som 19-åring.



Faren, Olav Lerøy, var kaptein på tankeren «Susangird», da den ble bombet i Persiabukta i 1987. Skipet var iransk eid, men drevet av det norske rederiet Johan Reksten.

DOKUMENTAR: Olav Lerøy ble det første norske dødsofferet i den 9 år gamle krigen mellom Iran og Irak. Nå legger NRK seg flate etter å ha sendt dokumentaren om det som skjedde med den norske kapteinen.

I dokumentaren går Brennpunkt langt i å anklage reder Johan Reksten for å være skyld i dødsfallet til Lerøy.

Men likevel sendes programmet uten at Reksten kommenterer saken.

Erik Stephansen: Skammens oljetransport

- Snakket med feil person



TV-seerne får imidlertid se at Lerøen to ganger ringer til en telefonsvarer, som et forsøk på å nå Reksten.

Men i utannonseringen av dokumentaren vedgår NRK at de har snakket med feil person, og at de har oppdaget det samme dag.

Deretter legges det til at «familien» i dag sier at de ikke vil kommentere saken.

- Vi har hatt kontakt med familie og en annen av Johan Rekstens sønner som står oppført som kontaktperson for selskapet per mail og telefon med flere forespørsler om intervju. Vi har lagt igjen beskjed på telefonsvarer flere ganger, sier leder for Brennpunkt, Odd Isungset, til Nettavisen.

MANGE DREPT: I Dagsrevy-innslaget fra 1987 fortelles at over 180 sjøfolk hittil var drept i Persiagulfen.

- Men dessverre viste dette seg å være sønnens telefonsvarer, som har samme navn og adresse som sin far. Derfor mener vi at vi har strukket oss langt i forhold til imøtegåelse og for å få kommentar.

Samme dag programmet skulle sendes på luften, ble det imidlertid kjent for Brennpunkt-redaksjonen at det var feil person de hadde lagt igjen beskjed hos. Dermed tok Brennpunkt-redaksjonen kontakt med andre familiemedlemmer.

TRUER: Her er brevet hvor Johan Reksten kommanderer kapteinen om å dra inn i krigssonen.I siste setning truer han om å holde kapteinen og offiserene personlig ansvarlig for tap som følge av at de ikke følger orde.



- For sent å klippe om programmet

- Da var det for sent å klippe om programmet. Derfor lagde vi en utannonsering. Vi har beklaget overfor familien og sørget for at dette (feilen red.anm.) ble lest opp via hallotjenesten da programmet var ferdig. Vi skal klippe om denne sekvensen med telefonsvareren.

- Det nummeret vi brukte er det eneste som dukker opp når vi søker på navnet. Reksten-familien har beklaget at de ikke har informert Mikal Lerøen om at han faktisk har ringt feil nummer.

RINGTE SØNNEN: Her er beviset Brennpunkt bruker for å vise at de har ringt til Johan Reksten, men den de ringte til var hans sønn.

Nettavisen har vært i kontakt med Reksten-familien for å høre om de mener deres tilsvarsrett er ivaretatt, men familien ønsker ikke å kommentere saken.

- Vurderte dere noen gang ikke å sende programmet etter at dere ble kjent med feilen i programmet, Isungset ?

- Nei, fordi vi hadde samtaler med familien som sa at det var greit med en sånn korrigering og at det var tilstrekkelig.

- Vi har informert om dokumenter og intervjuer vi har gjort og bedt om kommentar. Vi har hver gang fått beskjed om at Johan Reksten ikke ønsker å la seg intervjues.

- Hvorfor kunne dere ikke klippe ut denne sekvensen med telefonsvareren?

- Det er en dokumentar på 70 minutter. Hvis du skal ta den ut og klippe den om og få gjort dette om, så må den dekodes og re-startes, så det ville ikke vært fysisk mulig.

VIDEO: Her ringer Brennpunkt til det de tror er Johan Reksten:

Legger seg flate

- Hvorfor kjørte ikke NRK hjem til Johan Reksten og konfronterte ham med anklagene som ble fremmet i programmet?

- Det har vært vår vurdering at det er et ganske dramatisk virkemiddel, spesielt når Mikal Lerøen er både regissør og offer i denne saken. Det riktige er å gå fram formelt per mail, sende utskrifter per mail, ringe og legge igjen beskjed på telefonsvarer. Vi har sånn sett trodd at dette var tilstrekkelig, sier han.

- Har dere ivaretatt tilsvarsretten tilstrekkelig?

- Ja, så lenge vi har snakket med familien, men vi skulle gjerne vært foruten.

- Legger Brennpunkt seg flate for det som har skjedd?

- Ja, naturligvis.

TILSVAR: Tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, påpeker viktigheten av å strekke seg langt når det gjelder samtidig imøtegåelse i mediene.



Kokkvold: - Viktig å strekke seg langt

Tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, som i flere år har jobbet med samtidig imøtegåelse i mediene, påpeker viktigheten at man strekker seg langt for å gi tilsvar til saker.

- Jeg vet ikke nok om hvilke anstrengelser NRK har gjort for å nå den riktige Reksten, men det er ingen journalistikk som blir dårligere ved at man strekker seg veldig langt for å gi den «angrepne» samtidig imøtegåelse, sier Kokkvold til Nettavisen, og påpeker:



- Det styrker journalistikkenes renommé. Hvorvidt man har syndet her er det ikke opp til meg å avgjøre, men PFU, sier han.

Kokkvold ønsker ikke å kommentere NRKs framgangsmåter ytterligere.