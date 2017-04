Brukte bilen som rambukk mot Elkjøp-butikk

ANNONSE

Bilen som ble rygget inn i inngangspartiet ble stjålet natta før.

– Det er åpenbart at det er gjort en del forberedelser her, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt Romerike til rb.no onsdag morgen.

Klokka 02.56 natt til onsdag ble politiet varslet av alarmselskapet om at noe hadde skjedd hos Elkjøp på Rotnes i Nittedal.

– Dette er det vi omtaler som et sjokkbrekk. En bil er rygget inn gjennom frontinngangen og inn i butikken har det løpt minst fire personer. De har forsynt seg av diverse småelektronikk. Det er snakk om mobiltelefoner, iPader og lignende. Foreløpig er det uklart hvor mye de har fått med seg, sier operasjonslederen.

Bilen som ble brukt er en Nissan X-trail. Den ble stjålet fra Nannestad natt til tirsdag. RB omtalte biltyveriet og politiet etterlyste samtidig to menn av utenlandsk opprinnelse som ble observert i forbindelse med flere tyverier i området.

Beskrivelsen var vag, den ene hadde caps, den andre hadde lue.

Politiet har så langt sikret overvåkingsvideo fra Elkjøp-butikken. De jobber nå med å hente inn videomateriale fra bedrifter i området.

– Jeg vil si vi har spor å gå etter. Vi vil også ha krimteknikere på stedet i løpet av dagen. Nå er det vektere som passer på stedet, sier operasjonslederen.

Da politiet ankom butikken var det ingen gjerningspersoner å se.

– Men bilen de har brukt for å ta seg inn i butikken står igjen på stedet. Hva slags bil de har brukt for å komme seg fra stedet vet vi foreløpig ikke, vi vet heller ikke i hvilken retning de har kjørt, men politiet kom sørfra og så ingen. Så det er nærliggende å tro at de har reist nordover eller kjørt inn i boligområdene i Nittedal, sier operasjonslederen.

Politiet ber publikum om tips i saken. Har du sett eller hørt noe ring 02800.

