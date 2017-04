ANNONSE

Det opplyser busselskapet til Expressen.

Sjåføren i 60-årene hadde kjørt i et strekk hele natten uten hvile fra Skene til Härjedalen før ulykken inntraff.

Han beskrives som en erfaren sjåfør, og har ifølge busselskapet fulgt alle regler til punkt og prikke.

- Det var ujevn veibane som fikk bussen til å gå ut av kurs, sier direktør for Bergkvara busselskap, Göran Mellström til Expressen.

Busssjåføren klarte seg uten alvorlige fysiske skader.

- Han er naturligvis veldig, veldig sjokkert, sier markedssjef i busselskapet Simon Sandberg til avisen.

Søndag kveld får fortsatt 23 personer behandling på sykehus. For fem personer beskrives tilstanden som alvorlig, hvorav to av dem får behandling ved sykehuset i Uppsala. To personer behandles på intensivavdelingen i Östersund og én i Falun, opplyser Lisbet Gibson, sykehusdirektør i region Jämtland Härjedalen.

52 ungdommer var i bussen da den kjørte av veien og veltet på E45 mellom Sveg og Fågelsjö litt etter klokka 7 søndag morgen. I tillegg var føreren og seks andre voksne om bord.

En foreløpig etterforskning er satt i gang. Veien er stengt og åpnes ikke igjen før mandag morgen.

– Jeg vil rette en stor takk til redningspersonell, sykehuspersonell og enkeltmennesker for sitt arbeid og sin støtte, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven søndag ettermiddag.

– Man kan se for seg ungdommer som er på vei på en spennende reise, å gå på ski, sosialisere og ha det moro. Og så endrer alt seg, og noen kommer ikke engang tilbake, svarte Löfven på spørsmål om hvordan han reagerte da han fikk høre om ulykken.

