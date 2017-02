Bussjåfør stjal over 1,2 millioner i billettpenger

ANNONSE

– Det var spesielt mange turister som bare betalte og satte seg bak i bussen på vei til eller fra flyplassen. De tok ikke imot billetter. Enten solgte jeg billetten til neste passasjer eller lot være å registrere billettkjøpet i maskinen. Overskuddet jeg satt igjen med etter endt arbeidsdag, tok jeg selv, mens Tide fikk det som var registrert, sa eks-sjåføren i retten, ifølge Bergensavisen.

Fra januar 2008 til april 2015stakk sjåføren 1,25 millioner kroner i egen lomme, ifølge dommen i Bergen tingrett, skriver Bergens Tidende.

Retten kaller det «et grovt tillitsbrudd overfor arbeidsgiver», siden sjåføren var vist tillit til å håndtere kasseoppgjøret på egen hånd.

I retten fikk sjåføren en såkalt tilståelsesdom. Det betyr at siktede tilstår uten forbehold og får strafferabatt for det.Retten landet på fengsel i ti måneder. Sjåføren må i tillegg betale tilbake hele beløpet som ble underslått.

Retten påpeker også at saken ble liggende i et helt år uten aktivitet hos politiet og at det er for lenge.

