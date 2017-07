Bussjåføren kjørte forbi i rundkjøring: Mistet førerkortet og jobben

Kvinnen som ble filmet da hun villmannskjørte, forteller om en «jævlig tid».

Den kvinnelige bussjåføren som ble filmet da hun gjorde en ulovlig og farlig forbikjøring, har avsluttet sitt arbeidsforhold med Nettbuss.

Hun forteller til Budstikka, anonymt, at hun i ettertid har vært «helt jævlig». Hun er fratatt førerkortet i seks måneder, og har fått et forelegg på 8000 kroner.

Selve forbikjøringen ble filmet av bilføreren hun var i konflikt med, og de to har en litt forskjellig forklaring på det som skjedde.

Mot kjøreretning

Da kvinnen skulle svinge ut fra bussholdeplassen ved Toppåsveien på Kolsås, skal en personbil ha kjørt opp i stor fart bak henne og lagt seg inn på venstre side av bussen. Sjåføren av bilen har tidligere forklart at han mente det var god nok plass til begge kjøretøyene, men at kvinnen viste ham fingeren da han kom opp på siden av bussen.

– Jeg tror han ble provosert av at jeg viste ham fingeren, kanskje fordi jeg er kvinne, sier hun til avisen, og fortsetter:

– I min 21-årige karriere har jeg flere ganger opplevd å bli trakassert og truet. Jeg har også blitt banket opp én gang, sier hun.

Ulik forklaring

Etterpå gjorde bussen en forbikjøring gjennom en rundkjøring på feil side, og inn i tunnelen i feil kjørefelt. I videoen under kan du se at biler må bremse opp for at bussen skal komme over i riktig kjørefelt.

– Han vrengte bilen inn foran bussen og hindret meg i å kjøre inn i den neste rundkjøringen. Det var da jeg følte meg presset til å gjøre unnamanøveren for å ikke treffe ham, sier hun, og sier hun er lei for at hun satte andres liv i fare.

25-åringne som filmet, nekter for at han selv gjorde en ulovlig forbikjøring, slik kvinne hevder. Han sier han filmet fordi han ønsket bilde av henne for å kunne vise bussjåførens arbeidsgiver hvilken sjåfør som hadde vist fingeren.

Nettbuss sier de gir sine sjåfører opplæring i hvordan de skal håndtere stressede situasjoner, og anser denne hendelsen som avsluttet.