Bygger likevel omstridt barnehage - lar den stå tom

ANNONSE

Som Nettavisen tidligere har omtalt, har det private barnehageselskapet Espira fått nei på sin søknad om kommunal støtte til to nye barnehager i Oslo.

Kommunen krever likevel at barnehagene, som skal bygges i tilknytning til to store leilighetsprosjekter, må bygges før leilighetene kan overtas.

Nå har Espira bestemt seg for å bygge barnehagen i ett av prosjektene, som ligger i Nybyen på Økern. Men lokalene skal de la stå tomme.

SPILL: - Byråden har rotet seg inn i et spill hun ikke vet veien ut av, sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.

- Vi kommer ikke til å sette barnehagen i drift når den er ferdig, med mindre vi får tilskudd fra Oslo kommune. Dette fordi tilskudd utgjør 85 prosent av inntektene til en barnehage, sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira til Nettavisen.

Barnehagen ville gitt Oslo 144 nye barnehageplasser.

Les også: Her har de planlagt ny barnehage, men Oslo-byrådet sier nei

Lar lokalene stå tomme



Espira er ikke nådig i sin kritikk av det rødgrønne byrådets håndtering av saken.

- Byråden har rotet seg inn i et spill hun ikke vet veien ut av. Hun har nok gamblet på at dette blir en kommunal barnehage, sier han.

Espira, som eier barnehagelokalene, vil vurdere å leie ut lokalene fra 2019, dersom det ikke er bevilget tilskudd innen det tidspunktet.

- Vi har allerede flere interessenter på hånden, opplyser Schei Hansen.

Les også: Barnehagestriden: - Ap-byrådets oppførsel i denne saken gjør meg flau

Selv mener Espira at det er behov for barnehagen i 30-35 år framover.

- Byråden evner ikke å redegjøre for hvilken barnehage de 450 familiene som flytter inn i 2018 og 2019 skal benytte, hevder han.

De setter nå sin lit til at det blir et byrådsskifte, og blått byråd i 2019.

- Da regner vi med at tilskudd gis umiddelbart, sier Schei Hansen.

Les også: Ap-byråd: - Jeg synes de skal være forsiktige med ordbruken

- Det er helt fjernt



Selvaag Bolig ASA, som står for byggingen av prosjektet Nybyen, synes det er merkelig at kommunen krever utbygging av barnehagen.

FJERNT: Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør i Selvaag Bolig, synes det er helt fjernt at byråden krever at barnehagen bygges, men ikke vil ha den.

- Det er helt fjernt at man skal stille krav om at det skal bygges barnehager i store boligprosjekter, og så skal man ikke ha barnehagen. Det kan da ikke være bra for noen, sier kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig til Nettavisen.

Han forteller at de nå vil søke om utsettelse av det såkalte rekkefølgekravet, at barnehagen må står ferdig før boligene overtas, til juni 2019.

- Det er tunge og dyre investeringer, og da må man ha forutsigbarhet for å kunne planlegge. Vi har aldri opplevd noe lignende, sier Gregersen.

- Vil ikke sitte med risikoen



Den andre barnehagen som Espira har fått nei til, skal etter planen bygges i prosjektet Krydderhagen på Hasle. Der har nå utbygger, AF-gruppen, bedt om at Oslo kommune fjerner rekkefølgekravet.

- Våre advokater tolker det slik at det kan oppfattes slik at vi skal ha en barnehage i drift før rekkefølgekravet er oppfylt. Det er kanskje ikke tilstrekkelig at vi har en ferdigattest for en barnehage. Vi ønsker ikke å sitte med den risikoen, sier prosjektleder Espen Friis Jørgensen i AF Eiendom til barnehage.no.

Les også: - Foreldre mer fornøyd med private barnehager

OPPHEVER IKKE: Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), sier hun ikke kan eller har ønske om å oppheve rekkefølgekravet for barnehagene.

Byråden: - Rekkefølgekravet står



Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), og har fått følgende svar tilsendt på epost:

«Rekkefølgekravene som bystyret har vedtatt i reguleringen av de to omtalte prosjektene, står fremdeles. Jeg har verken myndighet til eller ønske om å oppheve rekkefølgekravene som bystyret vedtok, men som jeg har sagt tidligere, går vi gjerne i dialog med utbyggerne for å finne en løsning, om utbyggerne ønsker det», skriver byråden.

Byrådsavdelingen understreker at utforming av rekkefølgekravet, og krav til ferdigstillelse, høres inn under Plan- og bygningsetatens ansvar.

Har du sett denne?