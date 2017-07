Camilla (23) kjørte buss: - Før bråbremsen ventet jeg på at noen skulle falle

Sommeren endte i gips.

Onsdag ettermiddag bråbremset bussen Camilla Lyngen (23) var på. En kvinnelig medpassasjer ble kastet fremover, og Camillas ben ble klemt inn i et hjørne der hun sto.

Det endte med en tur på Ahus og en fot i gips.

Camilla sier til Nettavisen at hun ikke fikk med seg hva som skjedde like før medpassasjeren falt på henne, men at det førte til en brå-brems fra bussjåførens side.

- Det var en kraftig bråbrems, og foten min ble klemt mellom kvinnen som falt og et hjørne, forteller Camilla til Nettavisen.

- Det skjedde noe ja, men sjåføren kjørte ikke veldig fint før det heller. Det er ikke første gang folk har falt og slått seg grunnet kjøringen, sier Camilla.

- Før brå-bremsen, så ventet jeg på at noen skulle falle. Jeg sleit selv med å stå i bussen.

Beklagelig

«Ankelen min ble ødelagt. Feilstilt.. og muligens brudd.. jeg ligger på Ortopedisk akuttpoliklinikk og venter på svar om jeg bare trenger å operere inn skurer eller om det blir mer omfattende med plater også. Jeg håper så inderlig at dere kan ha kurs med deres sjåfører om trafikksikkerhet og kanskje dere også burde ha anonyme kontroller på hvordan sjåførene deres faktisk kjører og tar hensyn til trafikksikkerheten. Dette ødela min sommer. Jeg er glad damen som falt ikke fikk noen skader for det kunne blitt stygt.»

Det skriver Lyngen på Ruters Facebook-sider, der hun har fått svar at de beklager det som har skjedd og vil følge opp saken.

- Hendelsen fant sted ved Alfaset, da bussen gjorde en brå sving for å unngå en møteulykke med et annet kjøretøy, sier pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen, til Nettavisen.

Han forteller at Ruter har vært i kontakt med operatøren som trafikkerer strekningen, og fått fortalt hva som forårsaket at Camilla endte med gips på beinet.

- Vi har svart Camilla på Facebook og vi kommer til å følge henne opp videre. Det er en svært beklagelig hendelse, sier han, og forteller at Ruter er opptatt av passasjerenes sikkerhet.

- Det er ingen bussjåfører som er ansatt i Ruter, de er ansatt hos operatører. Vi har jevnlig oppfølgingsmøte med operatørene, og de har igjen møter med sine sjåfører. De skal selvsagt følge de reglene som gjelder i veitrafikken. Vi er absolutt opptatt av trafikksikkerhet, så vi kommer til å følge opp Camilla og operatøren etter denne hendelsen.

Bedre kontroller

Camilla sier hun skjønte det var en grunn til bråbremsen, men sier hun ofte opplever at bussjåfører kjører uforsvarlig.

- Det er greit at man som bussjåfør holder fartsgrensa når alle sitter, men når bussen er full og folk står, så ta hensyn til det.

- Jeg kjører den strekningen ganske ofte, og det er ikke alltid det kjøres like fint. Jeg tenker at generelt på busser i Oslo og Akershus, så kjøres det ganske stygt. Har man stående passasjerer, så må man ta hensyn til det. Om det så betyr man må ligge under fartsgrensa. Det er bare flaks at hun som falt på meg ikke fikk skader, sier hun og mener det må bedre kontroll til.

- Ruter bør absolutt være mer bevisst på kursing og ha klare og tydelige linjer på trafikksikkerhet. Og det bør absolutt være noen, politi eller statens vegvesen, kanskje, - som har uanmeldte kontroller og ser hvordan sjåfører kjører, så de får stoppet det. Det er ikke greit, man kan ikke vente til noen skal bli alvorlig skadet. Det kan ikke gå så langt.

«Flaks» i uflaks

Lyngen sier hun oppi det hele har hatt flaks.

- Jeg fikk høre av legene at det kom til å bli operasjon. De satte ankelen på plass og gipset den, deretter tok de røntgen. Kvart på sju kom legen med et stort smil og sa jeg var heldig som ikke hadde knust ankelen, sier Lyngen, som når Nettavsien snakker med henne, har kommet hjem.

- Legen sa at min unge alder og fleksible ledd gjorde at det ikke gikk verre, ankelen er kraftig ute av ledd og leddbåndene er kraftig forstrukket. Jeg må gå med gips i to uker, deretter to uker opptrening og oppfølging for å unngå varige skader.

- Men jeg vet ikke om det blir varige men, ennå.