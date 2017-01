Cappelen: – Jeg har dolket Eirik Jensen i ryggen

ANNONSE

– Det blir ikke noe lystig møte. Så klart jeg gruer meg til det. Han føler vel at jeg har dolket ham i ryggen, og at jeg har sviktet ham. Og det er naturlig nok, for det har jeg jo også gjort, sier Cappelen til TV 2.

– Det er en tragisk sak, for Jensen, for meg, for familiene våre. Uansett er det bare tapere i denne saken, sier han.

Ifølge den 50 år gamle bærumsmannen gjorde den tidligere polititoppen Eirik Jensen det mulig for ham å gjennomføre smugling av mange tonn hasj gjennom en årrekke. 59 år gamle Jensen nekter straffskyld for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet, og han har tidligere sagt at Cappelens historie ikke er sann.

– Det sier seg selv at det ikke har vært lett å leve et normalt liv med den tiltalen hengende over hodet. Når det er sagt, så er han nå åpenbart klar til å kjempe i retten og slåss for sin frifinnelse, sier Jensens forsvarer, advokat Arild Holden.

Hvorfor retten skal tro på Cappelen, blir opp til retten å vurdere, sier Cappelen selv.

– Det har vært tre år med spekulasjoner. Hvem snakker sant? Og jeg kan si: det er jeg som snakker sant. Og så sier Jensen: nei, det er jeg som snakker sant, det er Cappelen som lyver. Det blir bare påstand mot påstand, sier Cappelen.