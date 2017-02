Cappelen: – Jeg innså at slaget var tapt

ANNONSE

Spesialenhetens aktor Kristine Schilling spurte Gjermund Cappelen tirsdag om hvorfor han navnga Eirik Jensen i de første samtalene med politimennene som oppsøkte ham i fengselet vinteren 2014.

Eirik Jensen avgir forklaring i vitneboksen under andre dag av rettssaken.

– Det var et dilemma. Da jeg forsto at det var Jensen de var ute etter, så følte jeg at dette måtte jeg samarbeide på og gi dem det de ville ha. Slaget var tapt. Jeg måtte ta et oppgjør med meg selv og hva jeg holdt på med. Jensen var en vesentlig del av det, sa Cappelen i retten tirsdag.

Les også: Hevder Jensen mottok 700.000 kroner på ett år

- Livet raste sammen

Cappelen hadde sittet isolert i flere uker da han navnga politimannen han hevder har hjulpet ham med den voldsomme hasjinnførselen han påstår å ha drevet i 20 år. På spørsmål fra Schilling beskrev han det som om han til slutt ikke hadde noe valg dersom han skulle ta et oppgjør med livet sitt.

Les også: Riksadvokaten hadde hemmelige møter om strafferabattfor Cappelen

Denne lappen, med kallenavn på hasjkjøpere og -type, ble funnet hjemme hos Gjermund Cappelen da han ble pågrepet i desember 2013.

– Jeg satt i fengsel, livet hadde rast sammen. Det var veldig mye følelser og tanker om hvordan dette kunne ha utviklet seg over så lang tid. Tanker om hvordan livet mitt kunne ha blitt og hva det burde ha vært. I dette var Jensen en helt vesentlig del, sa Cappelen.

- Visst om i mange år

Spesialenheten, som har påtaleansvaret for straffesaken mot den pensjonerte politimannen Eirik Jensen, spurte Cappelen om han fortalte noen av dem rundt seg at han hadde en politimann som han samarbeidet med.

Det bekreftet hasjgrossisten at han gjorde, og han ble deretter presset til å navngi elleve personer. Han sa også at en av hasjleverandørene hans i Nederland var orientert.

– Dette er personer som har visst om dette lenge – mange år? spurte Schilling.

– Ja, bekreftet Cappelen.