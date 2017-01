Cappelen erkjenner hasjprofitt på 85 millioner

ANNONSE

Cappelen er tiltalt for innførsel av om lag 17 tonn hasj, og har erkjent straffskyld for det. Under utspørringen fra statsadvokat Lars Erik Alfheim fortalte Cappelen at han i alle år beregnet seg en profitt på 5.000 kroner for hver kilo han tok inn til Norge. Hasjimportørens fortjeneste har således over årene blitt minst 85 millioner kroner.

Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet.

- Jeg har brukt sinnssykt mye penger på dette her, sa Cappelen, som i dag nekter for at han har gjemt unna noen penger.

Første del av en hel ukes utspørring startet med at Cappelens frie forklaring tirsdag. Han fortalte om en turbulent ungdomstid som endte med tungt narkotikamisbruk og at han ble hjulpet med avrusning av Eirik Jensen.

Les også: Cappelen hevder det er falskt innhold i politirapport Jensen jobbet med

(artikkelen fortsetter under videoen)

Ville fortelle sannheten

Det skulle bli starten på et varig samarbeid, fortalte Cappelen, som til slutt fortalte politiet om relasjonen til Jensen da han ble sittende isolert i varetekt i romjula 2013.

- Da bestemte jeg meg for å fortelle sannheten og hvordan det hadde vært mulig å drive så lenge. Det var forholdet mellom meg og Jensen som ble vesentlig. Grunnen til at han sitter der og jeg sitter her var at vi hadde hatt veldig dårlig innflytelse på hverandre, sa Cappelen og så i retning av Jensen som satt bak forsvarerne sine i retten.

Les også: Her blir 177 kilo Cappelen-hasj beslaglagt på Svinesund

Gjermund Cappelen under første dag av rettssaken mandag 9. januar 2017.

Cappelen fortalte hvordan alle ledd i operasjonen fikk rundelig betalt for sine respektive oppgaver knyttet til hasjinnføringen. Medarbeiderne fikk alle 1.000 kroner i godtgjørelse for hver kilo dersom de tok imot, oppbevarte eller videreformidlet hasjen videre.

- Jensen fikk 500 kr per kg

Eirik Jensen skal i alle år ha mottatt 500 kroner for hver kilo Cappelen fikk inn. For disse pengene skulle han bidra til å sikre innførslene og generelt holde politiets interesse for hasjbaronen fra Bærum på et lavnivå, ifølge Cappelen.

-Jensen har fått mange millioner, sa Cappelen og forklarte at pengene, opptil 8,5 millioner kroner, ble betalt i kontanter i konvolutter eller holdt sammen av strikker.

Han sa at de to hadde samarbeidet helt siden 1993. Foruten pengene skulle Jensen få faglig suksess i politiet. Cappelen skulle kunne fortsette med kriminaliteten.

Les også: Jensen innrømmer å ha mottatt klokkegave fra Cappelen

Eirik Jensen mottok en klokke av Gjermund Cappelen til en butikkverdi på 22.490 kroner. Tag heuer caf2011, ba0815

Pornoaksjer

Spesialenheten for politisaker har i tiltalen mot Jensen anklaget ham for å ha latt seg bestikke med verdier til 2,1 millioner kroner som de mener Cappelen har gitt ham. I likhet med Jensen fortalte også Cappelen om et liv med mye kontanter.

Inntektene fra hasjsalget ble opp gjennom 2000-tallet problematiske for Cappelen som forsøkte på en rekke ulike måter å hvitvaske pengene slik at de framsto som lovlige.

Les også: Jensen måtte røpe hemmelig politiinformasjon

I retten sa han blant annet at arvingen av pornoimperiet Private Media Group godtok kontanter som betaling for kjøp av aksjer. Cappelen skal ha kjøpt aksjer for over 6 millioner kroner i selskapet. Også Eirik Jensen investerte penger der, men begge to tapte stort sett hele innsatsen.

-I det grå og svarte pengemarkedet er det mange typer. Alle er ute etter hard valuta. Det var ikke vanskelig å finne disse personene, sa Cappelen.

(artikkelen fortsetter under video)





Valgte hotell

Hasjen ga Cappelen store inntekter og i retten fortalte han om reiser og forbruk. Familien hadde et eget hus i Thailand, men det var sjelden i bruk selv om de reiste til landet opptil tre ganger i året.

Et parti på 109 kilo hasj ble beslaglagt i en garasje på Røa i Oslo i desember 2013.

-Barna foretrakk hotell, sa Cappelen

Statsadvokat Lars Erik Alfheim lurte på om det hadde sammenheng med hasjforretningen at Cappelen noen ganger reiste til Norge på svært kort varsel og fort returnert tilbake til Thailand.

-Er disse turene i forbindelse med hasjen, da eller, spurte aktor.

-Utelukkende, svarte Cappelen.

Selvmord

Hasjen Cappelen fikk til Norge kom fra Nederland, Danmark og etter hvert Spania. Best kontakt hadde han likevel med en selger i Amsterdam som han kjøpte hasj fra allerede fra tidlig på 1990-tallet og helt opp til tiden da han ble pågrepet i 2013. I retten ville ikke Cappelen gå inn på hvem leverandørene var.

-Det er forbundet med veldig stor risiko for meg og det ville være jevngodt med selvmord å si hvem jeg får hasjen fra. Det er ikke fordi jeg ikke vil, sa Cappelen til aktor.