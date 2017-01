Cappelen-forsvarer benekter noen av Jensens påstander

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Under sin frie forklaring så tiltalte Eirik Jensen seg nødt til å røpe hemmelig politiinformasjon.

Han forklarte blant annet at hasjbaronen Gjermund Cappelen ble hans informant i 1993, noe Cappelens forsvarer Benedict de Vibe skulle ha visst om.

Dette benekter advokaten på det sterkeste overfor Nettavisen.

- Det er fullstendig uriktig. Det har jeg aldri hatt noen som helst kjennskap til.

- Sier du da et Jensen lyver?

- Jeg sier at det ikke er sant.

- Har din klient vært informant for Eirik Jensen?

- Det får vi høre nærmere både når Jensen og Cappelen forklarer seg, avslutter de Vibe.

Eirik Jensen påberopte seg nærmest nødrett da han onsdag startet på sin forklaring om forholdet mellom ham selv og hans medtiltalte Gjermund Cappelen. Han tok opp at han vil forklare seg om informantvirksomheten mellom ham og Cappelen.

Måtte røpe politihemmeligheter

- Dette er uhyre tungt for meg. Det bryter med de grunnleggende reglene for informantbehandling. Dette er den vanskeligste beslutningen jeg har tatt noensinne, sa Jensen da han onsdag igjen inntok vitneboksen i Oslo tingrett.

- Jeg sitter i et tungt dilemma. Jeg må forsvare meg mot alvorlige beskyldninger, samtidig må jeg verne om opplysninger som Cappelen ga meg fra 1993. Men det er vanskelig å komme utenom saker og navn, sa Jensen.

- Jeg kaller det nesten nødrett. For at jeg ikke skal slite altfor mye dette, må jeg gjøre det. Det medfører også at jeg legger litt ansvar over på Spesialenheten. Det gjelder hans liv videre, sa Jensen og siktet til Cappelen.

Jensen var med på Cappelen-pågripelse

I retten forklarte også Jensen seg om hvordan han kom i kontakt med Cappelen første gangen i 1993. Det skjedde i forbindelse med en pågripelse ved Plaza Hotel i Oslo.

- Det endte med en straffesak. Jeg bistod en kollega i avhør og fikk god kontakt med Cappelen. Etter hvert fikk jeg også signaler om at han ønsket å tilføre oss en del informasjon. Benedict de Vibe, som også den gangen var hans advokat, mente dette var et godt forslag.

- Det ble en del møter mellom meg og Cappelen som det ble skrevet notater fra. Disse ble lagt i permer og sjekket av det vi kalte notatspanere. Informasjonen var ment til bruk for andre.