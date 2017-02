Cappelen hevder Jensen mottok 700.000 på ett år

ANNONSE

Aktors utspørring av Cappelen ble mer og mer detaljert i Oslo tingrett mandag. En langvarig etterforskning av 50-åringen fra Bærum ble avsluttet da han ble pågrepet 19. desember 2013. De siste ukene før pågripelsen hadde politiet innledet full kommunikasjonskontroll mot Cappelen og nettverket hans, med et voldsomt resultat.

– Vi har data nærmest minutt for minutt den siste tiden, sier aktor Lars Erik Alfheim til NTB.

- Fikk 700.000

Tirsdag vil aktor foreholde Cappelen deler av materialet under den siste delen av aktoratets utspørring av den korrupsjonstiltalte hasjsmuglerens forklaring. En fullstendig avspilling av kommunikasjonen vil skje senere under den seks måneder lange rettssaken.

I retten mandag gikk Alfheim gjennom de mange transportene av hasj til Norge det siste året før pågripelsen. Dommer Kim Heger hadde selv summert opp og spurte Gjermund Cappelen om det var riktig at politimannen virkelig skulle ha mottatt 700.000 kroner i løpet av året.

– Ja, det har han fått. Det gikk ganske greit på den tiden så han fikk garantert en god slump med penger, sa Cappelen.

Hundrevis av kilo

Etter at Cappelen hadde hatt et skuffende samarbeid med en ny leverandør i Nederland, hadde han høsten 2012 også fått en kontakt i Spania. De ville imidlertid ikke ta risikoen med å frakte småpartier med hasj helt til Norge, så Cappelen måtte avtale leveranser opp mot 500 kilo.

I desember kom hele 350 kilo hasj fra den nye leverandøren. Ettersom det var første levering fra den nye kontakten, måtte oppgjøret skje raskt. Sjåføren skal ha fått 1,2 millioner kroner da hasjen var tatt av lastebilen. Få dager senere kjørte Cappelen selv til Danmark hvor han betalte 3,7 millioner kroner inn i et såkalt havala-system.

Cappelen fortalte i retten at Eirik Jensen maste om penger. Han trengte penger til julegaver, hevdet Cappelen, som sa han møtte politimannen på Olavsgård nord for Oslo. Jensen pleide å få 500 kroner kiloen, og skulle således ha krav på 175.000 kroner etter den vellykkede innførselen fra Spania.

Men Cappelen var ikke sikker på hvor mye penger han hadde gitt til Jensen. Faktisk husket han ikke med sikkerhet om de hadde møttes i det hele tatt på det aktuelle tidspunktet.

-Vanskelig å være konkret

– Vi har møttes der ved noen anledninger, og det var helt naturlig at vi møttes der når jeg var på vei til eller fra Gardermoen, sa Cappelen.

– Husker du at du ga ham penger, ville Alfheim vite.

– Som vi har vært inne på tidligere, er det fryktelig vanskelig å si helt konkret hvor mye han har fått ved hver enkelt anledning vi traff hverandre. Jeg mener at det ikke er tvil om at han får penger rett etter hver innførsel, og at det er derfor vi møtes, svarte Cappelen på spørsmålet.

Dommer Kim Heger tok opp temaet etter statsadvokaten. Han ga uttrykk for at han fant det merkelig at hasjhandleren husket så godt enkelte deler av oppgjøret, men var helt blank når det kom til hva han hadde betalt Jensen.

Tok kontakt i pausen

Under en pause i rettssaken mandag tok advokat Thor Bache-Wiig kontakt med Cappelen. Advokaten er forsvarer for en av de medtiltalte i nettverket hans. Ankesaken for fem av medlemmene startet i Borgarting lagmannsrett i forrige uke, og Cappelen har uttalt at han frykter han nå kanskje gir opplysninger som kan utvide siktelsene mot sine gamle venner.

Bache-Wiig avviser overfor Dagbladet at samtalen med Cappelen kunne bli oppfattet som truende, og sier han bare ville hilse. Overfor aktor Alfheim forklarte han etterpå hva de to hadde snakket om.

– Jeg vil ikke gjøre noe mer ut dette enn nødvendig, men jeg tror det er viktig at vi er åpne om dette. Jeg var interessert i få vite hva han snakket med Cappelen om. Det fikk jeg vite, men det skal forbli mellom ham og meg, sier Alfheim til NTB.

