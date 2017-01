TILTALT: Hasjbaronen Gjermund Cappelen skal ifølge et lydopptak fra politiet ha innrømmet at han har vært informant for politiet i en årrekke (bildet er fra første dag i retten mandag 9. januar). Foto: Paul Weaver (NABilder)

Cappelen sa han var informant til politiet

I et møte med politiet noen dager etter pågripelsen før jul 2013 sa Gjermund Cappelen til politiet at han hadde vært informant for politiet i mer enn 20 år og bidratt til å løse mange saker.