Cappelen vitnet mot sin gamle hasjliga

«Øst», «Land Cruiser» og mannen som trolig er «China» så tomt ut i luften, og bare «Nordlendingen» nikket og smilte til hasjligaens gamle sjef da Cappelen var i lagmannsretten for å vitne, ifølge Aftenposten.

Narkotikasmugleren er sammen med de fem tiltalte domfelt i Asker og Bærum tingrett for innførsel av 1,5 tonn hasj. Han sitter nå tiltalt i korrupsjonssaken mot Eirik Jensen, og venter på samledom herfra og i hasjsaken.

De fem tiltalte mennene mener seg dømt for mer hasj enn de har hatt befatning med. Cappelen har erkjent straffskyld for oppbevaring og innførsler, mens de fem mennene bare er tiltalt for oppbevaring av hasjen, skriver Dagbladet.

Cappelen er et av aktoratets viktigste vitner, og statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir spurte ham fredag ut om hva slags roller resten av nettverket hadde, og om SMS-kommunikasjonen mellom ham og de tiltalte. Sentralt står også telefonsamtaler som ble avdekket gjennom kommunikasjonskontroll.

Med sine klare «ja» eller «nei» på aktors spørsmål, nagler han sine gamle hjelpere til den alvorlige tiltalen, ifølge Aftenposten.

Cappelen har så langt vært lite villig til å forklare seg om medlemmene i den antatte hasjligaen. Han bekreftet fredag at pengebeslag på mange millioner kroner hos de ulike aktørene knyttet seg til hasjvirksomheten.(©NTB)