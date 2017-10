Carina traff drømmetypen på Tinder – nå har hun 700.000 kroner i gjeld

Enden på visa er at hun nå skylder 700.000 kroner blant annet fordi drømmetypen løy på seg uhelbredelig kreft.

Tinder-svindel står på tapetet i tirsdagens sending av «Svindeljegerne» på TV 3.

I programmet møter seeren Carina som traff drømmetypen på datingappen. Eller, hun trodde hun møtte drømmetypen.

– Tinder er et perfekt sted for svindlere. Man treffer ofte personer i meget sårbare situasjoner, som fort blir lette bytter for kyniske svindlere, slik som Carina, en småbarnsmor til tre mindreårige barn, skriver programleder Ole Eikeland i «Svindeljegerne» til Nettavisen.

I denne saken klarte kjæresten å lure Carina og hennes mor for rundt 700.000 kroner etter å ha tatt opp blant annet forbrukslån i deres navn.

– For å vise hvor kyniske de er, lyver de på seg dødelige kreftsykdommer, når alt begynner å rakne. I Carinas tilfelle trodde tre mindreårige barn at «stefaren» og deres beste venn, skulle dø. Alt var bare tull og gjort for å vinne tid, fortsetter Eikeland.

Programlederen forteller at i forbindelse med konfrontasjonen med «Svindeljegerne» viser kjæresten ingen anger og innrømmer heller ingen feil.

– Tvert om sier han at Carina var med på svindelen og at de hadde en pakt hvis de ble avslørt, skriver Eikeland.

Ole Eikeland har vært ansatt som økonomiredaktør i Nettavisen.

