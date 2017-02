Christer Tromsdal løslates fra varetektsfengsling

ANNONSE

I slutten av september i fjor meldte Nettavisen nyheten om at bedrageridømte Christer Tromsdal ble pågrepet av politiet.

Pågripelsen skjedde på parkeringsplassen til sykehuset i Tønsberg, og Tromsdal ble siktet for motarbeidelse av aktører i rettsvesenet, som er paragraf 157 i straffeloven.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Nettavisen ble tirsdag ettermiddag kjent med at Tromsdal skal løslates fra varetektsfengsling, men han blir overført til å sone bedrageridommen han ble idømt i 2015.

Mette Yvonne Larsen er forsvarer for Christer Tromsdal.

Forsvarer: - Det var på tide

- Jeg kan bekrefte at han slippes fra varetektsfengsling og overføres til soning av dom. Dette har vi ventet på lenge, og det var på tide. Dommen skal han jo sone uansett, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen til Nettavisen.

- Han er glad for å slippe å sitte på restriksjoner (brev- og besøksforbud, journ. anm.) og for at han får omgås andre medfanger. Han har også en sønn han nå kan få besøk av. Varetektsfengslingen har vært vanskelig for ham på grunn av helsemessige årsaker.

Saken Tromsdal er siktet i handler om et brutalt boligangrep som skjedde i Vollen i 2012. Tromsdal ble også i juni 2015 pågrepet for samme forhold i samme sak, men han ble løslatt i september samme år.

Bedrageridømte Christer Tromsdal starter soningen av fengselsdommen fredag 3. februar. Bildet viser fengselsceller i Halden fengsel (arkivfoto).

Dømt for grove bedragerier

Det var i juni 2015 Tromsdal fikk bedrageridommen på seks års fengsel, hvorav ett og et halvt år gjøres betinget. Tromsdal tilstod å ha bedratt både banker og privatpersoner.

Han ble også dømt til inndragelse av verdier på ni millioner kroner, og til å betale 21 millioner kroner i erstatning.

Tromsdal fikk en rekke utsettelser på soning av dommen på grunn av alvorlig sykdom. Soningsspørsmålet ble behandlet flere ganger i retten.

Tromsdal ble varetektsfengslet siste gangen 6. januar i år. Varetektsperioden går ut fredag. Han blir altså overført til soning av dom senest i løpet av fredagen.

Verken politiadvokat Morten Stene eller etterforsker Steinar Slotte i Oslo politidistrikt avdeling Asker og Bærum har besvart Nettavisens henvendelser.