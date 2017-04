Christian Tybring-Gjedde får juling etter Facebook-innlegg om Stockholm-terror

ANNONSE

En rekke politikere har gått ut med sine kondolanser til det svenske folk etter terrorangrepet fredag, der fire personer døde og åtte ble alvorlig skadd.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) kondolerte på sin Facebook-side, og oppfordret samtidig den svenske statsministeren, Stefan Löfven, til å be det svenske folk om unnskyldning.

«KONDOLERER SVERIGE. Mine varmeste medfølelser til ofrene for terroren i Stockholm. Mitt hjerte gråter for vårt broderfolk.

Sveriges Statsminister Stefan Løfven burde i etterkant be det svenske folket om unnskyldning for over tid å ha ført Europas mest uansvarlige, naive og kulturelt utslettende innvandringspolitikk.» skriver Tybring-Gjedde drøye en og en halv time etter angrepet.

En liten halvtime senere legger han til dette forbeholdet:

«La meg helt til slutt ikke være helt kategorisk da det enda ikke er bekreftet hvem gjerningsmennene er.»

- Uspiselig



I kommentarfeltet hagler det med kritikk mot Tybring-Gjedde. Mange reagerer på at Tybring-Gjedde antok at gjerningspersonen var av utenlandsk opprinnelse før dette ble kjent.

«Hvem trenger terrorister til å skape frykt, splittelser, fordommer, mistenksomhet og hat når man har politikere som deg?» skriver en.

«Både han og partiet hans blir mer og mer uspiselige,» skriver en annen.

– Jeg har ikke sagt mer enn hva eksperter har sagt på radio og TV. Jeg har også sagt at jeg tar et forbehold om at det kan være en annen person som står bak. Noen ytterligere kommentar ønsker jeg ikke å gi, uttalte Tybring-Gjedde til Aftenposten, som først omtalte innlegget til Tybring-Gjedde.

- Ufølsomt

Innlegget har fått over 700 kommentarer, og svært mange mener at Tybring-Gjeddes innlegg er ufølsomt, usmaklig og lite empatisk.

Andre anklager ham for å utnytte situasjonen til å fremme egen politisk agenda.

«Usmakelig slåing av politisk mynt her. Skam deg og spar oss,» skriver en.

«Du er ufølsom og uempatisk. Prøver å få flere tilhengere på andres død,» skriver en annen.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å kontakte Tybring-Gjedde for kommentar, men har så langt ikke fått svar.