Claus ble trukket tusenvis av kroner i småbeløp etter tabbe fra parkeringsselskap

Claus Jørstad er ikke den eneste Altaværingen som har opplevd dette, og man fryktet på et tidlig tidspunkt at det kunne dreie seg om svindel med bankkort, skriver iFinnmark (bak betalingsmur).

Det var 13.april at Jørstad ble trukket alle de 180 småbeløpene. Senere snakket flere om at det kan dreie seg om som avgifter for parkeringer, og det viste seg å være rett.





Det er opphopede parkeringsavgifter som ikke har gått gjennom på grunn av en serverfeil i forbindelse med parkeringskjelleren hos Parksenteret i Alta,opplyser avisen.

Her har de en parkeringsbom for kundene som skal parkere.

- Den registrer kort ved inn og utkjørsel, og det er her kortavgiften ikke har blitt trukket over en periode på over ett år, forteller Jørstad til Nettavisen.

Jørstad delte sin frustrasjon på Facebook, og fikk raskt mange kommentarer.

Styrelder hos Parksenteret Alta, Viggo Finstad opplyser til iFinnmark at de jobber med å rydde opp da det er en serverfeil som førte til at kundene ikke har blitt belastet mellom april 2015 til 2016.

Fly forbannet



Han oppfordrer kunder som er berørt om å ta kontakt med dem, men dette er en fattig trøst for Claus.

– Jeg er fly forbannet. Dette er ikke penger jeg har. Det går utover mine faste utgifter som husleie. Mer forbanna er man fordi det er trukket en så stor sum: Man er ikke blitt varslet eller fått mulighet til å dele denne opp, dersom det dreier seg om forsinkede trekk, sier Jørstad.

- Skal du prøve å få tilbake pengene tilbake?

- Selvfølgelig vil jeg prøve å få noe tilbake, 7000 er ikke et utlegg jeg kan dekke med min økonomi, sier Jørstad til Nettavisen lørdag kveld.

