Da Sondre skulle selge gekkoen sin, spurte kjøperen om dyret kunne sendes i posten

- Dersom man går til innkjøp av et dyr, uten kunnskap om det, så er ikke det greit, sier Sondre Wroldsen.

15. august ble en rekke reptiler lovliggjort som husdyr i Norge. Sondre Wroldsen er én av reptilelskerne som er glade for det, men han mener det er skremmende at folk med lite kunnskap går til innkjøp av reptiler.

– Det er såpass nytt, så det er ikke så mange som har mye kunnskap om reptilene enda. Og det er helt greit å være uvitende dersom man ikke har noen interesse av det. Men dersom man går til innkjøp av et dyr, uten kunnskap om det, så er ikke det greit, sier Sondre til Østlands-Posten.

Sondre har selv en reptil til salgs, og synes det er skremmende at han har fått så mange henvendelser fra folk som ikke aner hva de faktisk er i ferd med å kjøpe.

– Jeg selger en kranset gekko, og jeg synes det er skummelt når folk praktisk talt prøver å kaste pengene i fanget på meg og ta med seg dyret uten å ha noen form for bakgrunnsinformasjon eller kunnskap om reptiler, sier han.

Oppgitt og frustrert

Han forteller at han har sagt nei til de som har vært hos ham for å se på dyret.

– Jeg ønsker jo at han skal fortsette å ha det bra når han ikke er hos meg lenger, og jeg tror ikke han ville fått det bra hos noen som ikke en gang har tatt seg tiden til å lese seg opp på hva gekkoer spiser, forteller han avisen.

Sondre forklarer at han blir både oppgitt og frustrert når folk ikke gidder å lese seg opp på den viktige informasjonen om dyrene.

– Det er levende skapninger, akkurat som katter og hunder. Jeg ønsker å finne noen som kan verne om dyra, og noen som tar det å ta vare på dem seriøst, sier han.

Opptatt av dyrenes sikkerhet og velbehag

Han er svært opptatt av dyrenes sikkerhet og velbehag, og forteller at dersom han hadde solgt gekkoen til noen av de interesserte, hadde den nok ikke overlevd.

– Hvis jeg hadde godtatt noen av de tilbudene de interesserte kjøperne har kommet med til nå, hadde de endt opp med en død gekko innen kort tid. Når reptiler ikke har det bra, slutter de å spise og finner seg det kaldeste punktet i buret. Det er deres måte å begå selvmord, og min største frykt er at det hadde skjedd dersom jeg hadde solgt ham allerede, sier Sondre.

Han kan også fortelle at dersom de derimot har det bra, viser det seg ved at de blir friske i fargene, samt at de er i betydelig mer aktivitet.

– Det er sikkert noen som er uenig i at reptiler holdes i bur, men det er ikke vanskelig å legge merke til om dyrene har det bra eller ikke. Når de har det virkelig bra, får de friske og sterke farger, og er veldig aktive, sier han.

Tar det tungt

Charise Granum, Sondres kjæreste, forteller at han tar det veldig tungt når folk er useriøse og ikke viser at de bryr seg nok til å virkelig ta vare på noe som har vært viktig for ham.

– Han blir lei seg når folk ikke tar dyrets liv seriøst. De verste henvendelsene han har fått har vel vært fra folk som ikke har visst hva dyret spiser og de som begynner å prute på prisen, forteller Charise.

– Jeg tror den aller verste var fra en som spurte om jeg kunne sende dyret i posten, legger Sondre til.

Han har også fått flere henvendelser fra folk som står mellom å kjøpe en reptil eller et mer vanlig husdyr, og at han da råder dem til å heller kjøpe et vanlig husdyr.

– Det var en som henvendte seg til meg og fortalte at det sto mellom å kjøpe en gekko og å kjøpe en hamster som familiedyr. Da svarte jeg at han heller fikk kjøpe en hamster. For all del, hamstere har også følelser, men det er litt mer allmenn informasjon om dem der ute, som er enklere å lese seg opp på, forklarer han til Østlands-Posten.

– Ikke kjøp en reptil på impulskjøp

Sondre forklarer også at han blir spesielt frustrert når folk stiller haugevis av spørsmål i henvendelsen, til tross for at han har sendt dem flere nettsider med alt de måtte behøve om informasjon av de ulike dyrene og deres behov.

– Det er ikke snakk om å selge til sånne mennesker. Aldri i verden. Hvis det ikke dyrets liv er viktig nok til at man kan sette av litt tid til å samle informasjon, får du ikke kjøpe et dyr av meg, iallefall, konstaterer han.

Han forteller at på de ulike nettsidene han sender til de interesserte, står alt de behøver å vite om mat, størrelse på bur og hvilken temperatur de trives i.

Hva bør man tenke på før man går til innkjøp av en reptil?

– Man bør tenke seg veldig, veldig nøye om. Man kjøper ikke en hund eller en katt på impulskjøp, så ikke gjør det med en reptil heller. Og bli kjent med dyret før du kjøper det, slik at du ikke plutselig møter noen overraskelser etter innkjøp. De eksisterer på samme måte som oss, og de trenger å ha det bra for å overleve - så sørg for at du har det som skal til for å passe på at dyret har det bra, råder Sondre.

