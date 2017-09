Dagen-redaktør mener KrF bør inn i Solberg-regjeringen

Mener KrF står overfor sitt vanskeligste valg i partiets historie.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk oppfordrer KrF-leder Knut Arild Hareide til å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

– Jeg tror de er så bundet av det de har sagt at de ikke kommer til å gå inn i regjeringen nå. Men jeg utelukker ikke at det kan skje i løpet av fireårsperioden, sier Selbekk til Aftenposten. Han viser til at KrF sto utenfor Willoch-regjeringen i 1981 på grunn av abortloven, og i 1983 gikk de inn i regjeringen.

Han mener KrF står overfor sitt vanskeligste valg i partiets historie.

– Ja, jeg mener det. Grunnen er at man er på 4,2 prosents oppslutning. Trår år man feil nå, er det ikke mer å gå på. Partiet var bare 5.623 stemmer fra sperregrensen. Et feilskjær nå kan bli skjebnesvangert, sier han.

I sin lederartikkel fredag i forrige uke skrev Selbekk: «KrFs urealistiske og uklare samarbeidsvedtak forkludret valgkampen deres. Men det trenger ikke ødelegge hele den kommende fireårsperioden for partiet.»

Selbekks avis har rundt 30.000 lesere, som vanligvis har vært blant KrFs trofaste velgere. I årets valg fikk KrF til sammen vel 122.600 stemmer.

Etter et to timer langt kveldsmøte i statsministerboligen torsdag kveld sa Erna Solberg at samtalene om regjeringssamarbeid fortsetter neste uke.

Se Knut Arild Hareide tale på landsstyremøte i KrF. Sendingen starter klokka 11.00 fredag.

