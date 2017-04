Dagpenger og barnetrygd på dagsordenen på Rødts landsmøte

ANNONSE

– Rødt vil ha slutt på at folk mister dagpengene uten at de har fått et alternativ. Derfor vil vi at ingen skal miste dagpenger før de har fått tilbud om jobb eller utdanning, sier partileder Bjørnar Moxnes.

I dagens regelverk mister ledige retten til dagpenger etter to år.

I tillegg til forslaget om dagpenger, vedtok partiet lørdag blant annet programforslag om å øke selskapsskatten til 27 prosent. Landsmøtet gikk også inn for å doble barnetrygden, for deretter å indeksregulere den. Partiet vil at stønaden skal fortsette som en universell ordning.

Andre vedtak i forslag til partiprogram er at «Rødt vil jobbe for at NATO legges ned», og at partiet vil jobbe for en nordisk forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island.

Rødts landsmøte fortsetter på Håndverkeren i Oslo søndag. Da står blant annet kontantstøtte på dagsordenen.

