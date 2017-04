Dale vil ha villreingjerde for å hindre skrantesykesmitte

ANNONSE

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vurderer fortsatt flere tiltak for å få bukt med skrantesyken. Mandag var han på befaring i området og snakket med grunneiere, tamreineiere og andre berørte parter.

Villreinen trekker ned mot riksvei 52 fra Nordfjella og tamreinen trekker ned mot veien på den andre siden.

– Når det er sykdom i villreinstammen, er det behov for skjerming, sier Dale. Det planlegges gjerder på til sammen ti kilometers strekning. Det lengste strekket på lærdalssiden.

– Vanskelig beslutning

Foreløpig har Dale ikke konkludert om hele villreinflokken må slaktes ned for å hindre spredning av skrantesyken. Mattilsynet mener det er nødvendig. Det innebærer at om lag 10 prosent av den norske villreinstammen vil bli avlivet.

– Vi erkjenner at vi må få kontroll på sykdommen. Samtidig er det en forsvinnende liten del av dyrene som er syke, trolig ligger antallet et sted mellom fem og førti dyr, sier Dale, som synes det er en vanskelig beslutning.

– Vil kunne ta flere år

Hvordan en slik avlivning rent praktisk skal gjennomføres, er et annet tema til vurdering. Spørsmålet om så mange rein kan skytes gjennom jakt, eller om man må drive dyrene inn i inngjerdinger og sette opp et mobilt slakteri. Hodeskallene til dyrene må også samles inn og testes for smitte.

– Det vil være mulig å avlive hele flokken, men det vil være veldig krevende og det vil ta flere år, sier Dale. Han varsler en beslutning før sommeren.

I Nordfjella ble det i fjor påvist tre tilfeller av den fryktede sykdommen Chronic Wasting Disease, eller skrantesyke. Det er første gang sykdommen er påvist i Norge og aller første gang hos rein.

Villreinområde omfatter kommunene Aurland, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik. Et vedtak om å ta ut hele flokken innebærer at opp mot 2.000 villrein blir drept og hele fjellområdet lagt øde i mange år. Sykdommen har en inkubasjonstid på to år.

