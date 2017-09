Det opplyser det danske kongehuset.

Artikkelen oppdateres!

Prins Henrik er blitt diagnostisert med demens. Det melder det danske kongehuset i en pressemelding.

«I forlengelse av et lengre utredningsforløp og en rekke undersøkelser foretatt i løpet av sensommeren, har et spesialistteam ved Rikshospitalet nå konkludert med at Hans Kongelige Høyhet, Prins Henrik, lider av demens,» står det i pressemeldingen.

Demenssykdom innebærer kognitiv svikt, og fører til dårlig hukommelse, språkproblemer, problemer med å orientere seg og vanskeligheter med å utføre daglige gjøremål.

«Omfanget av sviktet i Prins Henriks kognitive funksjonsnivå er ifølge Rikshospitalet større enn forventet med tanke på prinsens alder, og kan føre til forandringer i væremåte, reaksjonsmønster, dømmekraft og følelsesliv, og dermed også påvirke samspillet med omverdenen,» skriver kongehuset i pressemeldingen.

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen har over 77.000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig fordobles frem mot 2040.





