En 55 år gammel mann siktet som er siktet for overgrep over nettet, hadde i varetekt tilgang til internett og telefon.

Mannen har sittet i varetekt siden pågripelsen i februar, siktet for å ha delt og bestilt overgrepsmateriale på internett. Han er også siktet for voldtekt over nett, ved å ha instruert personer i utlandet til å utføre overgrep på barn, melder Bergensavisen (BA).

Mannen har sittet med brev- og besøkskontroll. BA har imidlertid fått bekreftet at han, i forbindelse med språkstudier, skal ha fått utdelt en bærbar PC plassert i et rom utenfor cellen.

Dark Room-saken er en av Norges største overgrepssaker. 51 personer var siktet, og politiet har beslaglagt enorme mengder med overgrepsmateriale.



Les: Vest politidistrikt: 150 terabyte med overgrepsmateriale

Les også: Erna Solberg om Operasjon Dark Room: – Jeg synes dette er utrolig vondt

Den datakyndige mannen klarte ifølge avisen å få nettilgang, og det skal også ha vært en telefon i rommet.

Janne Ringset Heltne, politiadvokat i Vest politidistrikt, sier nettilgangen ga mannen mulighet til å varsle sine kontakter.

– Dette er kontakter i utlandet som politiet mistenker begår seksuelle overgrep mot barn og som har solgt siktede live overføring av seksuelle overgrep mot barn, sier Heltne. Hun opplyser at saken etterforskes.

Mannen skal ha utnyttet muligheten til å lage nye chatte- og epostkontoer på nett. Han skal også ha forsøkt å logge seg inn på en tidligere konto, skriver avisen.

Politiet har ingen bevis på at mannen lyktes i å varsle sine kontakter eller slette beviser.

Fengselsleder Harald Åsaune bekrefter at mannen fikk tilgang til et rom innsatte normalt ikke skal ha tilgang til, og at han ble plassert der ved en feil. Mannen skal ha sittet der i underkant av en time. Fengselet varslet politiet etter hendelsen.

Dette er ifølge BA ikke første gang en innsatt i Bergen fengsel får internettilgang.

Mest sett siste uken