Datatilsynet bekymret for Google-avtale i Trondheim-skolene

ANNONSE

Som en av de første storkommunene i landet, har Trondheim inngått en avtale med Google. Dermed kan elever i kommunen bruke Googles reklamefrie skytjeneste G Suite for Education (GSE).

I avtalen gir kommunen det amerikanske selskapet tillatelse til å skanne skolearbeidet for at de skal kunne forbedre tjenesten. Dette selv om Google forbeholder seg retten til å gi informasjon til amerikanske myndigheter, dersom de blir bedt om det, melder Klassekampen.

– Hvis Google vil noe, kan de gjøre det uten at noen er klar over at de gjør det. Ingen kan gå inn i Googles algoritmer. Man må bare stole på dem, sier senioringeniør Martha Eike i Datatilsynet.

– Sikkert og trygt

I en kommentar fra Google skriver selskapet at de strekker seg langt for å sørge for at brukernes data er sikkert og trygt.

– Vårt mål er å sørge for at lærere og studenter har tilgang til kraftig, rimelig og brukervennlig verktøy for samarbeid og læring, og vi har alltid forpliktet oss til å holde elevenes informasjon både sikker og privat, skriver presseansvarlig for Google i Norge, Helle Skjervold, til NTB.

Personvern-forsker Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo reagerer også på avtalen mellom Trondheim kommune og Google.

– Problemet er falske positiver, sier Hannemyr. Han forklarer til avisa at dersom en elev "skriver om det noble i å begå terrorhandlinger", vil amerikanske myndigheter være interessert i å fange dette opp. Eleven kan dermed risikere reaksjoner, mener han.

- Personvern ivaretas

Hanne Skjervold skriver at Google, som ethvert selskap som følger loven, bistår myndighetene i deres rettmessige kamp mot kriminalitet og terrorisme.

– Men her er det viktig å legge til at vi utelukkende gir myndigheter tilgang til brukeres data i tilfeller der loven krever det, skriver Skjervold.

Trondheim kommune forsikrer på sine hjemmesider at barnas personvern er ivaretatt. Prosjektleder for IKT i trondheimsskolen Siw Olsen Fjørtoft, sier avtalen kommunen har gjort med Google skal være sikker og forhindre misbruk.