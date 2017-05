Davy Wathne er midlertidig statsløs:  - Jeg tilhører ikke et land hvor Donald Trump er president

ANNONSE

18 mai i 2016 startet TV 2-profil Davy Wathne prosessen med å søke om norsk statsborgerskap.

Den gang kunne han ikke vedkjenne seg å være statsborger i et land hvor en mann som Donald Trump er kandidat til å bli president - og som nå faktisk ER president.

I april 2017 fikk Wathne endelig et tilsagn på søknaden med en betingelse om at han måtte si ifra seg sitt amerikanske statsborgerskap før prosessen med å få det norske kunne gå igjennom.

- Tirsdag i forrige uke dro jeg til den amerikanske ambassaden, hvor den formelle utmeldingen fant sted. Da fikk jeg beskjed om at det tok 6 måneder før jeg får den endelige erklæringen på at jeg ikke lenger er amerikaner, samtidig som de tok passet mitt fra meg, forteller Wathne til Nettavisen.

Ønsker norsk pass for første gang



Det betyr altså at han nå ikke er ansett som en amerikaner, men heller ikke har norsk statsborgerskap.

På vei ut av ambassaden spurte Wathne om en erklæring på at han hadde vært der, og en skriftlig forklaring på hvorfor han ikke lenger har pass, som kunne leveres til UDI.

- Erklæringen jeg fikk med meg har jeg scannet og sendt til til UDI, men da jeg ikke fikk svar tok jeg kontakt. Fikk da beskjed om at ingen der har mottatt et eneste dokument fra meg, forteller Wathne.

Nå håper han å få et norsk pass for aller første gang. Bakgrunnen for at 66-åringen ikke ble norsk statsborger da han ble 18 år var at moren ønsket at han skulle ha muligheten til å reise til sin far i USA, hvis han ønsket det.

- Mandag neste uke må jeg møte personlig hos fremmedpolitiet i Hordaland med dokumentene jeg fikk fra den amerikanske ambassaden, så får vi se hva som skjer videre.

Forvirrende prosess



Han påpeker at prosessen er forvirrende og langtekkelig. Hvordan mennesker med dårligere språkkunnskaper og ressurser i Norge klarer det samme er et under. Noe han også har uttrykt på Twitter.

Hvordan finner "vanlige" utlendinger frem i denne labyrinten? Det er det jeg undrer meg over. Jeg har ressurser nok. Det tar bare så mye tid https://t.co/4hDw9YgtZM — Davy Wathne (@TV2Davy) May 12, 2017

360 dager etter at jeg søkte norsk statsborgerskap går det langt over min fatteevne at det finnes noen som har lykkes i bestrebelsene. — Davy Wathne (@TV2Davy) May 12, 2017

Wathne har fått flere henvendelser fra folk som mener at det var helt unødvendig å gi fra seg sitt amerikanske statsborgerskap, men han er fornøyd med valget sitt.

- Litt av poenget er å markere at jeg ikke er amerikaner, og at jeg ikke har noe tilfelles med politikken og systemet der borte, forteller han.

Født i USA. Norsk mor. Amerikansk far. UDI og Fremmedpolitiet med hver sin versjon av neste skritt. Forvirrende. Frustrerende. https://t.co/VXespEaPvb — Davy Wathne (@TV2Davy) May 12, 2017

Tilhører ikke USA



At en stormakt som USA nå har en mann som Trump ved roret synes Wathne er skremmende.

- At han finnes og eksisterer i samfunnet og har gjort seg rik innen næringslivet, det lever jeg greit med, men at så mange millioner amerikanere velger denne mannen - den befolkningen tilhører ikke jeg, understreker TV 2- profilen.

- Hvor lang tid tar det nå før du får norsk statsborgerskap?

- Aner ikke hvor lang tid det tar. Det plager meg litt, for om noe skulle skje meg på en reise tilhører jeg ingen ambassade slik status er nå, sier Wathn, og legger til:

- Jeg liker ikke dette vakum jeg nå har havnet i.