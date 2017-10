Død kvinne funnet i Seljordsvannet

Politiet antar at det er savnede Gunhild Egenæs (53) som er funnet.

Politiet har funnet en død kvinne i Seljordsvannet. Det bekrefter lensmann Sigrid Dahl i Bø og Sauherad i en pressemelding søndag ettermiddag.

Funnet er gjort i området der savnede Gunhild Egenæs sist ble sett. Vedkommende ble funnet med sonar på ca 13 meters dyp mellom Vesleøy og Storøy. Det er sannsynlig at dette er savnede Egenæs, men endelig identifisering må skje senere, skrives det i pressemeldingen.

Vedkommende fraktes nå til rettsmedisinsk institutt for videre undersøkelser. Kvinnens pårørende er varslet.

Gikk ut i vannet igjen

To unge menn, Aslan Mohamed Omer (19) og Mohamed Mahamud Abdi (20), døde i ulykken, torsdag. Den 14 fots fritidsbåten de satt i sammen med tre andre menn samt den kvinnelige læreren deres, kantret da høye bølger slo over ripa, slik at den tok inn vann.

Egenæs reddet seg først i land, før hun gikk ut i vannet igjen for å komme de to til unnsetning. Siden har ingen sett henne, opplyste lensmann Sigrid Dahl i Bø og Sauherad lørdag.

Vanskelige søkeforhold

Siden ulykken skjedde torsdag, har det blitt gjennomført kontinuerlig søk både til lands og til vanns med omfattende ressurser. Både Røde Kors, Sivilforsvaret og andre frivillige har deltatt i søket. Det har vært vanskelige søkeforhold med dårlig sikt i Seljordsvannet, noe som har gjort det krevende å finne savnede.

Politiet takker alle som har bidratt for uvurderlig hjelp. De samarbeider fremdeles med kommunens kriseteam for å ivareta pårørende og andre involverte.

Mest sett siste uken