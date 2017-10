Død person funnet i tjern på Os i Hordaland

En død person er funnet i Banktjørno på Os i Hordaland. Politiet mistenker at det kan dreie seg om en savnet 29-åring.

En turgåer observerte den døde personen i tjernet og varslet politiet ved 17.30-tiden fredag, skriver Bergens Tidende.

Politi og brannvesenet rykket ut til tjernet, hvor de gjorde et funn om lag 20 meter fra vannkanten. Politiet mistenker at det kan være den 29 år gamle mannen som har vært savnet i området siden 4. oktober.

– Tid og sted gjør at det er en mulighet og vi har derfor fortalt familien at vi har gjort et funn. Men det er for tidlig å konstatere at det er ham, sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt.

Vedkommende er hentet opp og sendt til obduksjon. Ifølge Bergensavisen er det konstatert at det er en mann som er funnet.

Politiet tror på det nåværende tidspunkt ikke at det har skjedd noe kriminelt.

