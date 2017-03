Demokratene-topp ekskludert etter Breivik-sympati

ANNONSE

Stavanger Aftenblad skriver at Kjersti Margrethe Adelheid Gilje er ferdig som leder i Rogaland etter fire år.

– Dette er sympatier som ikke har plass i noe parti i Norge. Ledelsen tolererer ikke medlemmer som støtter Breivik. Gilje fikk valget mellom å trekke seg eller å bli ekskludert, sier partileder Makvan Kasheikal for Demokratene til avisen.

– At jeg kastes ut av partiet uten påviselig grunn er etter mitt syn ikke demokratisk. Partinavnet blir dermed for en dårlig spøk å regne. Jeg avsto fra å trekke meg fordi jeg har nedlagt et stort arbeid for partiet i Rogaland, og jeg vil gjerne se dette fullført innen stortingsvalget, skriver Gilje i en pressemelding.

