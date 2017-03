Denne kvitteringen kan felle Eirik Jensen

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Jensen er sammen med narkosmugleren Gjermund Cappelen tiltalt for grov korrupsjon og for grovnarkotikakriminalitet. Begge risikerer 21 års fengsel.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld, mens Cappelen erkjenner de straffbare forholdene han er tiltalt for.

Eirik Jensen skal ha mottatt denne kvitteringen fra narkosmugleren Gjermund Cappelen.

Et sentralt tiltalepunkt mot Jensen er et bad han fikk pusset opp på en gård han kjøpte i 2005 med sin daværende samboer.

Torsdag vitnet flere håndverkere i Oslo tingrett. Spesialenheten mener verdien på oppussingen skal være på 292.000 kroner, og at dette skal ha vært betaling Jensen skal ha mottatt fra Cappelen i kraft av å være polititjenestemann.

Les også: Cappelen hevder det er falskt innhold i politirapport Jensen jobbet med

Onsdag vitnet en av Jensens tidligere ledere, Einar Aas, og fortalte at flere i politiet kalte Jensen for «møkkete» politimann.

Les også: Politispaner mistenkte Jensen i 20 år

Les også: Kriminalsjef er sikker på at Jensen er skyldig

Badet til Eirik Jensen etter oppussingen som Spesialenheten mener Cappelen betalte for.

- Diktet navn

Spesialenheten har beslaglagt en rekke kvitteringer og noen av dem er med fingeravtrykket til Cappelen. Nettavisen har fått tak i en av kvitteringene som har vært mye omtalt i retten, og som Spesialenheten mener er falsk. Den er signert «Frank Olsen».

- Oppussingen er en bonus fra Gjermund Cappelen for den hjelpen han fikk av Jensen til innførsel av hasj. Kvitteringen er falsk og navnet Frank Olsen er et navn som er diktet opp. Dette vet Jensen, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til Nettavisen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Les også: Her fersker spanerne Eirik Jensen på video



Kvitteringen skal angivelig være en delbetaling for rørleggerarbeid i forbindelse med oppussingen av badet. På kvitteringen står det:

«Vedlagt fakturaer inneholder deler av hva som er blitt levert og montert. For dette er det mottatt kroner 32.500. Med hilsen Frank Olsen.»

- Hvorfor trengte Cappelen å skrive en kvittering?

- Fordi samboeren til Jensen ønsket å ha orden i regnskapene. Han mottok aldri noen penger.

Benedict de Vibe forsvarer Gjermund Cappelen.

Se video: Her blir 177 kilo Cappelen-hasj beslaglagt på Svinesund

- Mange anser at Cappelen har lav troverdighet, hvordan kan retten vite at Cappelen snakker sant angående denne kvitteringen?

- Det er blant annet blitt foretatt en skriftanalyse som konkluderer med at det sannsynligvis er Cappelens underskrift på kvitteringen, sier de Vibe.

Les også: Jensen innrømmer å ha mottatt klokkegave av Cappelen

- Har aldri vært betalt noe

Jensens forsvarer slår tilbake mot påstandene.

- Det med betaling stemmer ikke. Det har aldri vært en slik betalt for noe som har med hasj å gjøre i det hele tatt i denne saken, sier John Christian Elden til Nettavisen.

Spesialenheten anslår at oppussingen av badet har en verdi på 292.000 kroner.

- Vi legger til grunn at det er Cappelen som har forfalsket kvitteringene og gitt dem videre, uten at dette er noe som noen gang er betalt. Dette er noe Cappelen har laget og som har ligget i en bunke med kvitteringer. Vi lurer på hvorfor han har gjort det.

Les også: Hevder Jensen jobbet med torpedoer

Les også: Riksadvokaten hadde hemmelige møter om strafferabatt for Cappelen

Det har tidligere kommet i retten, gjennom Cappelens forklaring og revisorer fra Økokrim, at det ble foretatt en skriftprøve hos Kripos som konkluderte slik de Vibe sier.





- Knytter Cappelen til oppussing

Spesialenheten mener kvitteringen er ett av mange viktige bevis i saken.

- Den kvitteringen er en del av et stort bevismateriale, så den er med på å knytte Cappelen til de funnene vi har gjort som kan knytte Cappelen til oppussingen på gården, sier aktor og nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe til Nettavisen.

John Christian Elden forsvarer Eirik Jensen.

Les også: Jensen gjemte våpen i skittentøyskurv og plastkasse

I avhør ble Cappelen spurt om «Frank Olsen»-kvitteringen, men ble bare vist den nederste delen med hilsenen. Han forklarte seg likevel detaljert om den, ifølge et vitne som var i retten tirsdag, som tidligere jobbet som etterforsker i Spesialenheten.

Cappelen forklarte blant annet at kvitteringen var revet av i toppen og dermed visste etterforskeren at hans forklaring stemte. I retten har Cappelen forklart at Jensen visste at kvitteringen var for arbeidet en rørlegger hadde gjort, som var med i Cappelens hasjnettverk.

- Jensen deltok på oppussingen

- Vi noterer oss at det ikke finnes noen som helst bevis på noen som helst måte for at Cappelen har betalt en krone for oppussing av dette badet. Etterforskningen Spesialenheten har foretatt har ikke funnet noen spor av slike penger, sier Elden.

Guro Glærum Kleppe, nestleder i Spesialenheten

I retten torsdag hadde Spesialenheten kalt inn et vitne i 60-årene som har jobbet som elektriker i 44 år, som hjalp til med oppussingen i boligen til Jensen. Den nå pensjonerte elektrikeren og Jensen har vært venner i 16-17 år.

Han forklarte at Jensen aldri hadde betalt ham, annet enn bensinpenger, og at oppussingsarbeidet var en vennetjeneste. I retten sa han også at Jensen selv hadde deltatt i oppussingsarbeidet.

-Jeg synes det er et veldig godt vitne for Jensen og som underbygger at oppussingen ikke er noe Cappelen har betalt for.

-Spesialenheten har hatt mye bevisføring, i flere uker, som jeg ikke skjønner, sier Elden.

Jensen har også tidligere vært etterforsket av Spesialenheten med mistanke om å ha for tett kontakt til kriminelle, men den saken ble henlagt i 2009.

Har du sett denne videoen?