Denne uka starter FM-slukkingen

- Vi klarte den samme overgangen for TV for 5-6 år siden. Det var ikke noe enklere når alle TV-seerne måtte ha dekoder. Da hadde vi samme type diskusjon og uro på forhånd som vi nå har sett rundt overgangen til DAB, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NTB.

Hissig debatt

Onsdag 11. januar klokken 11.11 er det ubønnhørlig slutt for FM-lytting i Nordland, og i løpet av året vil samtlige FM-sendere landet over bli slått av. Det siste året har diskusjonen gått høylytt og med mye aggresjon. Fagmyndighetene har hatt vanskelig for å bli trodd når de har slått fast at vilkårene for overgangen er oppfylt og at dekningen er god nok.

- Stortinget har behandlet dette tre ganger. Senest uka før jul. Så nå må vi gjennomføre dette. Det er ingen tvil om at DAB-utbyggingen fører til et mye bedre nett og et mye bedre radiotilbud. De som sier noe annet, snakker mot bedre vitende, sier Thor Gjermund Eriksen.

Ønsker lykke til

Tidligere administrerende direktør i IKT Norge, Per Morten Hoff har vært en av de mest markante kritikerne i DAB-debatten i Norge. Han fastholder at DAB-overgangen er et feilgrep, men ønsker både lytterne og Digitalradio Norge lykke til.

- Selv om jeg har vært motstander av dette, får jeg bare håpe at det går bra, og at vi får en vellykket overgang. Slaget er tapt, og nå fortjener radiolytterne at dette går best mulig, sier Hoff til NTB.

Fra onsdag må radiolytterne i Nordland over på DAB for å høre riksdekkende radio. I løpet av året blir FM-nettet slokket i resten av landet. Den største utfordringen er radiolytting i bil.

Må ty til tvang

Han er ikke overbevist om at dekningen er god nok nå, og mener det sier sitt at overgangen til DAB skjer med tvang.

- Det startet som et frivillig eksperiment der NRK trodde de hadde framtidsteknologien da de bygde ut DAB-nettet uten å vite om det hadde framtiden for seg. Men folk gikk ikke frivillig over til DAB før de nå blir tvunget over, sier DAB-kritikeren.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) konkluderte før jul med at de beredskapsmessige følgene av FM-slokkingen er usikre, men mest sannsynligvis små.

Brukerfeil

DSB viser til at DAB-nettet er mer robust og mindre sårbart enn FM. DSB tviler ikke på at både den tekniske og målte dekningsgraden er god nok, men det hjelper ikke når befolkningen opplever dekningen som dårlig.

- De fleste forklaringer på manglende samsvar mellom teoretisk/målt dekning og opplevd dekning tilsier enten manglende kvalitet på brukerutstyr eller brukerfeil. Eller en kombinasjon, heter det i rapporten.

Thor Gjermund Eriksen mener radiolyttingen hjemme blir uproblematisk for de aller fleste. Utfordringen er radio i bil.

- Det er her tilgjengeligheten må bygges, og folk må gjøre mest. Jeg er full av takknemlighet for den jobben publikum skal gjøre i denne overgangen. Jeg er spent på de neste ukene i Nordland. Men jeg er også overbevist om at DAB-diskusjonen roer seg ned og dør når tingene kommer på plass, sier Eriksen. (©NTB)