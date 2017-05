Derfor ble Nettavisen-topp kåret til «Årets netthode»

ANNONSE

Mediehuset Nettavisen ble det mestvinnende mediehuset ved årets Netthodepriser, og dro avgårde med prestisjeprisen «Årets netthode» til innovasjonsdirektør Pål Nisja-Wilhelmsen.

Side3 fikk hederlig omtale for prosjektet Elbiler - rekkevidde og pris, signert journalist Magnus Blaker.

Du kan lese saken her: Pris vs. rekkevidde: Så langt går alle elbilene på markedet i Norge

- Dette er forbrukerjournalistikk som utnytter bruk av data, både for å trenge inn i materien og i formidlingen, skriver juryen i sin begrunnelse.

Side3 fikk hederlig omtale for kategorien Årets beste digitaljournalistikk 2017 for redaksjoner under 50 ansatte.

- Ved å krysse flere datasett får de frem en rangering av elbiler ut ifra de viktigste kriteriene. Dette er tabloid og et gjennomarbeidet stykke datajournalistikk som treffer leserne på hjemmebane. De som selger elbiler har hatt en stor informasjonsfordel på grunn av kompleksiteten, mens denne journalistikken gir kjøperne (som er leserne) en ny oversikt som kan utfordre elbilbransjen.

Årets netthode

Innovasjonsdirektør Pål Nisja-Wilhelsem har vært i Nettavisen omtrent fra starten: – Vi har i år kåret en vinner som gjennom ca. 20 år har stått i bresjen for å utvikle en rekke nye tjenester, mange av de som vi i dag kjenner godt, heter det i begrunnelsen.

- Dessuten står han fortsatt i en spydspissrolle for å få frem stadig nye digitale påfunn og innovasjon som gleder oss på digitale flater, både de redaksjonelle og de kommersielle, skriver juryen.

Les mer: Pål Nisja-Wilhelmsen er årets netthode

«Overrasket og glad»

Prisvinneren ble åpenbart tatt på sengen, men var svært glad for utmerkelsen.

- Jeg er både overrasket og glad, sier Wilhelmsen-Nisja.

Juryen vektlegger hvilken betydning han har hatt også for Nettavisens posisjon: - Prisvinneren har aldri vært redd for å tenke utenfor boksen, og har i en årrekke bidratt til at Nettavisen har vært engame changer (riktignok plagsom for noen konkurrenter) blant norske digitale medier.