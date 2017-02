Derfor tror ikke norske myndigheter på Mahad

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Tirsdag startet rettssaken hvor Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten Norge etter et vedtak om å tilbakekalle hans norske statsborgerskap.

Bakgrunnen for vedtaket er at norske myndigheter mener Mahad ga uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet da han kom til Norge som 14-åring i 2000.

Mahad Abib Mahamud (30) mister statsborgerskapet sitt etter 17 år i Norge.

Etter først å ha fått midlertidige oppholdstillatelser på humanitært grunnlag fikk han i 2005 bosettingstillatelse. I 2008 fikk han norsk statsborgerskap, men mistet det i 2016, etter at det i 2013 kom et tips til norsk politi og Utlendingsdirektoratet (UDI) om at han ikke var fra Somalia, slik han hele tiden har hevdet, men fra Djibouti.

- Jeg har fortalt den samme historien i 17 år. Jeg vet hvem jeg er og hva jeg har opplevd. Norske myndigheter kan ikke forandre på det. Hadde min historie vært usann hadde jeg ikke kunnet fortelle den igjen og igjen, sier Mahad til Nettavisen etter første dag i retten.

Fikk 6 i fransk

Regjeringsadvokat Erik Bratterud trakk frem flere forhold for å så tvil om Mahads historie. Blant annet:

Da Mahad kom til Norge var han analfabet. Men etter bare to år i Norge fikk han karakteren 6 i fransk på vitnemålet for grunnskolen, til tross for at Mahad oppga bare å kunne somalisk og litt arabisk da han kom til Norge. Fransk er ett av språkene som snakkes i Djibouti. Han fikk også 6 i fransk på vitnemålet for videregående skole.



Både i norsk og engelsk fikk han karakterene 2 og 3.



Da faren søkte om familiegjenforening forklarte han at han kunne fransk, somalisk og arabisk. Alle språkene snakkes i Djibouti (fransk og arabisk er offisielle språk).



Mahad skal selv ha forklart, da han som 14-åring kom til Norge, at han ble smuglet til Norge av en somalisk mann som plukket ham opp på en flyplass i Europa.



Mahads far har forklart at sønnen reiste til Frankrike med et fotballag, og ble derfra fraktet til Norge.



Flere valutatransaksjoner til personer i Djibouti. Norske myndigheter mener han kjenner flere personer der enn i Somalia.



Mahad har forklart at han bare bodde med moren til han flyktet.



Faren til Mahad har forklart at han bodde med Mahad til han flyktet til Kenya med en datter i 1991, altså da Mahad var fem år.





Regjeringsadvokat Erik Bratterud.

- Min far var syk

- Jeg har gjentatte ganger sagt til myndighetene at min far var dårlig og forvirret da han gjorde intervjuet om familiegjenforening. Det er årsaken til at han ikke husker alle detaljene. Men resten av dette ønsker jeg å fortelle i retten når det blir min tur, sier Mahad til Nettavisen

- Hvordan forklarer du at du fikk 6 i fransk etter bare kort tid i Norge?

- Husk at fransk bare var valgfag. Det var ikke like store krav for å få god karakter som i de andre fagene som norsk og engelsk. Det var mange i franskklassen som fikk både femmere og seksere.

Norsk myndigheter er også undrende til at Mahad giftet seg med sin ektefelle i Djibouti.

- Hans forklaring er det som er det store spørsmålet i denne saken, og det vi skal belyse gjennom denne hovedforhandlingen. Men det kan jeg ikke oppsummere for pressen her og nå, sier regjeringsadvokat Bratterud til Nettavisen.

Listhaug: - Fornuftig utvisning

- Jeg ønsker ikke å si så mye om de ulike forklaringene, og bevisene, der saken står nå. Det staten har å si om denne saken skal vi si i retten. I utgangspunktet ønsker vi ikke å si så mye før det foreligger en rettskraftig dom.

Mahad-saken har skapt stor debatt og noen av landets fremste jurister har også uttalt at de mener staten har en dårlig sak, og at vedtaket er ulovlig. Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har uttalt på Facebook at utvisningen av Mahad er fornuftig og rettferdig.

Politiet og UDI mottok dette tipset om Mahad 2. juli 2013.

Statssekretær i justisdepartementet, Fabian Stang (H), avtalte også et møte med Mahad, men trakk seg kort tid før rettssaken.

