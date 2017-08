Det går mot Ap-nedtur i Troms

Et partibarometer for Troms, viser at Ap ligger an til å gå markant ned fra forrige stortingsvalg, men dagens regjeringspartier faller enda mer.

Målingen, som er utført av InFact for VG , gir Arbeiderpartiet en oppslutning på 26,8 prosent, noe som er 4,5 prosentpoeng lavere enn ved valget for fire år siden.

Regjeringspartiene Høyre og Frp faller enda mer, med en nedgang på henholdsvis 6,5 og 5,6 prosentpoeng. Det gir Høyre en oppslutning på 15,8 prosent, mens Frp havner på 14.

Rødgrønne vekst

For Arbeiderpartiet kan det være en viss trøst at de potensielle rødgrønne partnerne Sp og SV er de som går mest fram siden forrige valg. Sp mer enn dobler oppslutningen og går fra 6,4 til 14,7 prosent. SV øker med 4,9 prosentpoeng til 11,3.

– Sammen går vi sterkt fram på rødgrønn side i denne målingen fra Troms, og slår knockout på høyresiden. SV og Sps fremgang er langt større enn Aps nedgang, sier Torgeir Knag Fylkesnes fra SV.

For de øvrige partiene er bevegelsene mindre enn feilmarginen i målingen, som er på inntil 3,1 prosentpoeng. Oppslutningen deres er som følger: KrF: 3,2 prosent (-0,9), Venstre: 2,9 (-1,3), MDG: 4,3 (+1,8) og Rødt: 4,2 (+2,4).

Støre mest populær i Nordland

Tross nedgangen er Ap fortsatt det klart største partiet i Troms. I tillegg holder partileder Jonas Gahr Støre stand som den foretrukne statsministerkandidaten i nabofylket. Støre går riktignok tilbake på en nasjonal statsministermåling, men i Nordland er han blitt mer populær, melder NRK.

50 prosent foretrekker Ap-lederen som statsminister de neste fire årene. Den sittende regjeringssjefen, Høyre-leder Erna Solberg, får bare 34,9 prosents oppslutning på fylkesmålingen.

For Støre tilsvarer det en fremgang på 3,7 prosentpoeng fra juli, mens Solberg gå tilbake 1,8 prosentpoeng. Andelen som ikke klarer å bestemme seg, er 15,1 prosent når det er snaut to uker igjen til valget.

