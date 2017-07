Dette bildet er tatt i Finnmark i dag: - Man blir litt satt ut

Meteorologen: - Vær obs.

Man kunne kanskje la seg friste til å tro at det ikke var mulig, men 5. juli 2017 snør det altså i Finnmark. Det skriver iFinnmark.

Alf Sterner Johansen, som for øvrig er ansatt i Statens vegvesen, forteller at det ikke er helt normalt å møte snøvær på en sommerdag som denne.

– Det er hvitt på bakken. Det er ikke noe man opplever hvert år, sier han til avisen.

Johansen forteller videre at vegvesenet har hatt kontrollvirksomhet på veien mellom Kautokeino og mot grensen til Finland onsdag. Det var på returen mellom klokken 11 og 12 at det var sørpe på veien ved Áidejávri og på finsk side.

– Det var minus en grad i Finland og kraftig regn som gikk mer og mer over til sludd og snø, sier han om kjøreturen.

Ikke opplevd dette før

Selv kan ikke han ikke med selvsyn minnes å ha sett snø på veien i juli – men utelukker ikke at det kan ha skjedd tidligere. Han medgir at likevel at det slettes ikke er hverdagskost.

OVERRASKET: Alf Sterner Johansen har aldri før sett snø på veiene i juli. Her er han avbildet ved en annen anledning

– Man blir jo litt satt ut, sier han.

– Er det aktuelt for deg å legge om vinterdekk?

Han bryter ut i latter.

Og svarer:

– Nei. Men det stoppet et par bobiler langs veien. Om de skulle vente på bedre kjøreforhold, vet jeg ikke; men bilene var helt hvite i frontene. Det snødde nok langt inn i Finland.

Kan komme ned i null grader

Vakthavende meteorolog hos Vervarslinga for Nord-Norg, Ine-Therese Pedersen, bekrefter at det snør tirsdag. De har nemlig en værstasjon ved Šihččajávri, som har gjort observasjon på nettopp det. Det er forresten en varmegrad der i 15-tiden onsdag.

– Om det er vanlig med snø i juli? Šihččajávri ligger ganske høyt; 400 meter. Det er ikke så uvanlig når det er kald luft fra nord, sier hun til iFinnmark.

Nedbørsområdet ligger på store deler av vidda, ifølge henne.

På spørsmål om det er anbefalt å legge om til vinterdekk, svarer meteorologen at det er å ta litt hardt i.

– Men man skal være obs på at temperaturen kan ligge på rundt 0 grader, sier hun.

Så lav temperatur innebærer jo at snøen kan bli liggende på veien. Hvorvidt det blir snødekke er likevel uvisst.

Varer ikke lenge

Temperaturen er ventet å stige torsdag.

– Det er bare i dag og torsdag at det blir snø. Utover dagen torsdag stiger temperaturen; da blir det 4–5 grader, sier hun.

Snøen vil altså smelte fort igjen torsdag kveld.

Nå, i natt og fram til torsdag morgen, bør man være obs på at det kan være glatt på veien.

