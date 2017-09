Dette er alle de personlige bilskiltene folk har fått så langt

... men 2 av 3 som har fått godkjent søknad, har ikke betalt.

Det var stor ståhei da Statens vegvesen åpnet for såkalte personlige bilskilt 15. juni i år, der en kunne betale 9000 kroner for å erstatte DN12345 med TOMMY eller XXXXXX.

Interessen for konseptet var langt større enn man hadde regnet med, og tjenesten for å registrere søknad brøyt sammen.

Nå melder Vegvesenet at 16.787 søknader har kommet inn, og at de så langt har behandlet litt over 10.000 av disse.

- Vi vet at mange venter spent på om søknaden går gjennom. Siden dette er en ny ordning fikk vi veldig mange søknader på en gang da personlige bilskilt ble lansert. Nå arbeider vi oss fortløpende gjennom bunkene. Vi har passert 10 000 ferdig behandlede søknader. Av disse er 7283 innvilget, sier Brit Tove Daljord ved kontor for kjøretøygodkjenning i Statens vegvesen.

Søknadene som ikke er godkjent, handler i stor grad om at søker enten har trukket søknaden eller at ordene det søkes om kan være støtende.

2 av 3 har ikke betalt



Men at 7283 søknader er godkjent, betyr på ingen måte at det er så mange biler på veien med personlige bilskilt.

Nesten 2 av 3 godkjente søkere, har ikke betalt 9000 kroner for å få skiltet sitt.

Daljord sier til Side3 at hun ikke vet om det er fordi folk har ombestemt seg, eller at de venter lengst mulig med å betale. De har nemlig 30 dagers frist, før andre får mulighet til å søke på de samme ordene.

- Så langt er det betalt for 2 409 skilt, herav er 1720 skilt knyttet til et kjøretøy, sier Daljord.

Mye rart på bilene



Statens vegvesen har publisert den fulle listen av ord som så langt er godkjent og faktisk plassert på en bil, og det er veldig stor variasjon på hva folk ønsker på skiltet.

Se hele oversikten her (PDF).



En gjengganger er navn eller kallenavn på sjåføren, stedsnavn og ikke minst bilmerker og modellnavn. 911GTS, M3GTS, M550XD, en rekke ulike kombinasjoner med AMG, 2CV, DS3R, 488, 720S, JAGXK8 og lignende er eksempler på det.

Vår favoritt er kanskje personen på Øvre Eiker som har registrert "UKJENT".

Så får vi se om det blir litt forvirring når både ZZZZZZ og ZZZZZZZ er registrert. Det kan nok også hende at PORSCH3 og POR5CH3 - registrert i Sandnes - også vil skape noen utfordringer.

For enkelthets skyld er både XX, XXX og XXXXX også registrert.

