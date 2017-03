Dette er den mye omtalte kvinnen som bærer nikaben

ANNONSE

Leyla Hasic og Islamsk Råd Norge (IRN) har på nytt skapt debatt. Tirsdag ble det kjent at Hasic er ansatt for å drive kommunikasjonsarbeid, og blir således organisasjonens ansikt utad.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge (arkivfoto).

Ansettelsen kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe IRN i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom. Saken har ført til mange reaksjoner på Twitter.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er også kritisk til ansettelsen og har uttalt at det kan være aktuelt å holde igjen pengestøtten til organisasjonen.

IRN Avveier kritikken

Generalsekretær Mehtab Afsar i IRN avviser at Hasic skal fronte organisasjonen utad. Han avfeier også kritikken av ansettelsen.

Men hvem er kvinnen som er symbolet på debatten?

Ifølge folkeregisteret innvandret Hasic til Sarpsborg fra Bosnia.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Hun er født 1985, er 32 år og bosatt i Oslo og er sunnimuslim. Hun har flere ganger byttet navn. Det første navnet hun var registrert med i Norge var Melisa Colakovic. Det ble endret til Melisa Smajlovic og senere igjen til navnet hun i dag er kjent under, Leyla Hasic.

I perioden 2010 - 2015 har hun ifølge skattelistene hatt en inntekt på totalt 806.000 kroner, og til sammen skattet like under 62.000 kroner. Ifølge skattelistene har hun ikke betalt skatt i perioden 2012 - 2015.

- Født muslim

32-åringen har i flere år vært del av debatten om muslimer i Norge. I 2012 skapte det debatt da Østfold fylkeskommune villa ha forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i videregående skole.

Hun var den gangen tatt opp som elev ved Greåker videregående skole i Sarpsborg, og uttalte følgende til Fredrikstad Blad i juni 2012:

- Jeg er 27 år og har bodd lenge i Norge. Jeg er født muslim, men var ikke tidligere veldig utøvende. Jeg levde som en vestlig jente og brukte verken hijab (vanlig skaut) eller nikab og trodde islam var en kvinneundertrykkende religion. Jeg søkte endog i andre religioner. Men etter hvert fikk jeg øynene opp for islam og har gjennomgått en lang modningsprosess. Den kulminerte med at jeg for fem måneder siden valgte å bære nikab.

Hun uttrykket også liten forståelse for at hun ikke skulle få bære nikab.

- Nikab gjør meg fri

Hasic vokste opp i en ikke-religiøs familie. Hun har ett barn, og hadde delvis brutt med sin egen familie, skrev Fredrikstad Blad i juni 2012.

I en artikkel i 2013 skrev Sarpsborg Arbeiderblad at Hasic i 2006 hadde prøvd seg som modell i TV-programmet «Top Model». Dette benektet hun overfor avisen. Hun benektet også at hun hadde hatt andre navn enn Leyla Hasic.

I september 2016 stilte hun opp som til «Debatten» på NRK. Det var første gang en kvinne stilte opp i en norsk TV-debatt iført det heldekkende plagget. I programmet deltok også to andre muslimske kvinner, men de stilte uten nikab.

- Jeg mener at nikab gjør meg fri fra veldig mye. Mote-, skjønnhets- og kroppspress, noe som er et økende problem verden rundt, ikke bare i Norge, sa hun under TV-debatten.

Da nikab-debatten blusset opp i høst uttalte Hasic seg på nytt i media. Revisorstudenten ga et intervju til VG. Hun frykter at et nasjonalt nikab-forbud vil ødelegge fremtiden for «søstre» som bærer plagget.

Ved Høgskolen i Østfold er det allerede innført et eget forbud mot å bruke nikab, men Hasic kom inn på studiet før forbudet ble innført.

- Flere av dem har måttet avslutte sin utdanning på grunn av lokale nikabforbud på universiteter og høyskoler. Det fører bare til at de blir en belastning for seg selv og sin familie, eventuelt ektemenn og samfunnet generelt i form av økonomisk støtte. Med et nasjonalt forbud ødelegges fremtiden for enda flere av disse damene, sa Hasic til VG.

- Skal muslimer legge seg flate?

Ifølge Aftenposten har hun tidligere, i 2009, uttalt følgende:

Hvorfor var det ikke en eneste jøde på jobb da tvillingtårnene ble angrepet av ‘al-Qaida’? Er det meningen at vi muslimer skal legge oss flate, akseptere at dere dreper våre barn og kvinner? Skal vi godta at dere har lyst å rydde oss vekk fra jordens overflate?

Aftenposten har spurt generalsekretær Afsar om dette er en uttalelse Hasic fortsatt støtter:

– Hun skal være kontormedarbeider her med oppgaver innen IT, søknader og arkivering. Vi er enige om at hun ikke skal uttale seg til pressen, sier Afsar, og avslår Aftenpostens spørsmål om å få møte de to for et intervju.

Nettavisen har kontaktet Hasic og Mehtab for kommentar, men Hasic har ikke besvart våre henvendelser og Mehtab opplyser per SMS at han sitter i møte tirsdag kveld.

