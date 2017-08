Dette er Sylvi Listhaugs svar til Sophie Elise

Kommenterer musikkvideoen.

Søndag la blogger Sophie Elise Isachsen ut en video på Instagram hvor hun harselerer med Frp-politikerne Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Nå kommenterer Listhaug videoen kort på sin egen Facebook-profil:

SYLVI LISTHAUG kommenterer videoen til Sophie Elise.

«Mange har bedt om min kommentar til Sophie Elises utspill mot Frp. Jeg tror jeg nøyer meg med å si at det er helt greit at hun gir politiske råd til Jonas Gahr Støre, og ikke meg,» skriver Listhaug, og henviser til en TV 2-artikkel fra mars 2016, hvor Støre får råd fra Sophie Elise om utvikling av psykisk helsevern for unge.

- Kult om dere ikke stemmer Frp



Budskapet i Sophie Elises video er sterkt anti-Frp.

«Snart er det valg! Veldig kult om dere stemmer, og veldig kult om dere ikke stemmer Frp,» skriver hun.

Med beskrivende tekst viser videoen til flere episoder, blant annet Listhaugs forsvar for bæring av kristne kors, Listhaugs båtflyktning-stunt da statsråden hoppet i sjøen med overlevelsesdrakt og Siv Jensens Morna Jens-hilsen til Jens Stoltenberg etter Stortingsvalget i 2013.

Duoen Sophie&Joakim fremhever flere ting de mener Frp er ansvarlig for, blant annet fjerning av barnetillegg for uføre, kutt i formueskatt, økning i bompenger, kutt i U-hjelp og kutt i fedrekvoten.

Videoen avsluttes med overskriften: #MORNAJENSEN Aldri mer Frp!

Snart er det valg! Veldig kult om dere stemmer, og veldig kult om dere ikke stemmer FrP #mornajensen Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) søndag 20. Aug.. 2017 PDT





- Direkte løgn



Sophie Elises tidligere klassekamerat, nå 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Kristian August Eilertsen, reagerer på videoen.

I et blogginnlegg skriver Eilertsen at flere av Sophie Elises påstander om Frp er direkte løgn.

Frps informasjonsavdeling opplyste mandag formiddag til Nettavisen at de ikke har noen offisiell reaksjon på denne videoen.

Har du sett denne populære videoen?