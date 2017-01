Dieselforbud i Oslo: Ruter setter ikke inn ekstra ressurser

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): Ruter forventer økt pågang, men setter i utgangspunktet ikke inn ekstra kapasitet på buss eller bane i forbindelse med det midlertidige dieselforbudet tirsdag 17. januar. For å utnytte kapasiteten best mulig, oppfordrer Ruter alle som har anledning til å reise før eller etter rushtiden samt beregne ekstra god tid.

Kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter.

- Vi er jo litt spente, og vi skal følge nøye med på trafikkavviklingen, men erfaringene våre fra lignende situasjoner tidligere, som stengingen av Smestadtunnelen på Ring 3 i 2015, er at dette går bra så lenge vi er ute med god informasjon i forkant, sier kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter til Nettavisen.

I Oslo strekker rushtiden seg fra klokka 07 til klokka 09 på hverdager. Klarer du å unngå dette tidsrommet, øker muligheten for at det er mindre pågang og lettere å komme seg raskt fram. Ruter oppfordrer også de som har mulighet til å bruke hjemmekontor.

- Erfaringene våre er at kollektivsystemet vårt klarer å absorbere lignende hendelser relativt godt, sier Janborg.

Det er varslet akutt høy luftforurensning de neste dagene i Oslo, og dette er bakgrunnen for at kommunen innfører midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy i Oslo tirsdag fra klokka 06.

Værforholdene vil avgjøre hvor lenge dieselforbudet vil vare.

Bymiljøetaten i Oslo har lagt ut denne informasjonen om dieselforbudet på Facebook:

