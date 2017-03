DIREKTE: Stortingspresidenten får refs i Stortinget

ANNONSE

Mandag ettermiddag behandler Stortinget innstillingen fra kontroll- og konsitusjonskomiteen om presidentskapets evaluering av EOS-utvalget.

Komiteen gir stortingspresident Olemic Thommessen en formell skrape, etter at de har gått til det ekstraordinære skritt å lage en skriftlig protokoll for å minne presidentskapet på at man skal holde seg til Stortingets forretningsorden.

Kolberg: - Veldig krevende sak



Stortingets fjerde stortingspresident, Ingjerd Schou, leder møtet.

KREVENDE: Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, sier EOS-saken har vært krevende.

- Stortinget skal nå behandle en svært viktig sak, sa komiteens leder, Martin Kolberg (A), da behandlingen startet.

- Behandlingen av deler av denne saken har vært veldig krevende for komiteen, sa Kolberg.

En enstemmig komité kom til at presidentskapet gjorde alvorlige feil i forbindelse med at EOS-utvalget skulle evalueres. Ifølge komiteen gikk presidentskapet utover sine fullmakter og holdt senere viktig informasjon skjult for Stortinget.

Kolberg sier det var nødvendig å få avklart presidentskapets rolle i saken.

- Jeg ser at det anføres fra flere hold at vi i kontroll- og konstitusjonskomiteen overdriver denne saken, og at den kunne vært løst på en annen måte, sa Kolberg, og påpeker:

- Det var nødvendig med en avklaring.

Han viser til at Stortinget ikke ble informert om presidentskapets handlemåte.

- Jeg håper vi kan unngå slike saker i framtida.

- Har fulgt reglene



Stortingspresident Olemic Thommesen (H) står imidlertid fast på at presidentskapet handlet i tråd med Stortingets regler. Han viser til at komiteen og presidentskapet har forskjellig oppfatning av saken.

- Som representantenes tillitsvalgte må presidentskapet selvfølgelig akseptere kritikk, at det stilles spørsmål ved våre vedtak og handlemåter, sier Thommessen, og påpeker:

- Presidentskapet har fulgt reglementet.

Han vedgår samtidig at de kunne ha gjort ting annerledes.

- Flere ting burde vært gjort annerledes i presidentskapets håndtering av saken. Dette har presidentskapet beklaget. Men presidentskapet har ikke handlet utover sine fullmakter, sier han.

- Det er derfor vanskelig å forstå den retorikk komiteen har brukt, sier Thommessen.

