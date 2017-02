Direktør innrømmer å ha satt fyr på sitt eget hotell

ANNONSE

Administrerende direktør på Selje Hotel i Sogn og Fjordane har innrømmet å tenne på sitt eget hotel. Han kjørte hele veien fra Stockholm, der han til vanlig bor, og den 100 mil lange veien til hotellet med mål å brenne det ned 25. november i fjor.

- Han tilsto for noen uker siden. Han har blitt varetektsfengslet i 14 nye dager, sier forsvarer Per Kjetil Stautland til NRK.

Hotellet var vinterstengt da det brant, og ingen kom til skade.

Les mer: Selje Hotel overtent

Hotellet, som var fullforsikret, hadde en gjeld på 16,3 millioner kroner, og bare dager før brannen kom det et tvangskrav fra Skatteetaten. Årsresultatet for 2015 var 2,4 millioner i underskudd, skriver NRK.

En snau uke etter brannen ble direktøren og han to brødre pågrepet og sikta for å ha tent på hotellet. Alle tre er siktet for grovt skadeverk og bedrageri, med en strafferamme på inntil 15 år.

Les mer: Tre siktet etter brannen på Selje Hotel

Selje Hotel er et kurs og konferansehotel med eget spa. Hotellet ligger nord i Sogn og Fjordane på grensen mot Sunnmøre.