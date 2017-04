Diskuterte tiltak for å hindre at lastebiler brukes som terrorvåpen

ANNONSE

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hadde kalt inn til møte for å finne ut hvordan man kan unngå at tunge kjøretøy brukes som våpen i terroraksjoner. Til stede var representanter for lastebileiere, bilprodusenter og sjåfører samt Vegdirektoratet, politiet og Justisdepartementet.

– Det var enighet om at aktørene i bransjen selv tar et initiativ til å gå igjennom alle rutiner som kan redusere risikoen for at kjøretøy blir brukt som våpen. Fra politisk side er vi beredt til å gjennomføre snarlige tiltak og lovendringer dersom dette er nødvendig, sier Solvik-Olsen til NTB.

Automatisk låsing av kjøretøy som går på tomgang, er et mulig tiltak. Ettermontering av utstyr som får kjøretøyet til å stanse ved en kollisjon, er et annet eksempel. Men Solvik-Olsen anfører at nye og skjerpede krav til teknologi, som for eksempel førergjenkjenning ved fingeravtrykk, ikke må bidra til å gjøre sjåførene selv til et mål for terrorister.

NHO Transport mener alarmknapp med tilknytning til driftssentraler kan være et enkelt og effektivt virkemiddel.

– Det var interesse for denne løsningen, som kan være spesielt effektiv hvis driftssentralen har anledning til å stoppe kjøretøyet når alarmen går. I tillegg kunne importørene love at ny teknologi også ville gjøre det vanskeligere for uvedkommende å ta kontroll over ulike kjøretøy, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

