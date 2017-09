Disse bevisene kan felle Eirik Jensen - i dag kan han bli dømt til 21 års fengsel

Blir eks-politimannen frikjent eller blir han dømt for narkotikasmugling og korrupsjon? Svaret kommer cirka klokken 13.30.

Mandag klokken 09.30 starter opplesning av dommen for hasjsmugleren Gjermund Cappelen og den tidligere polititoppen Eirik Jensen. I fire timer må de to tiltalte mennene sitte på pinebenken.

Domsslutningen, altså konklusjonen fra dommerne, kommer cirka klokken 13.30. Det er da Jensen og Cappelen får vite hvilken straff de får eller om det blir frikjennelse.

Cappelen og flere i hans hasjnettverk ble pågrepet i desember 2013, mens Jensen ikke ble tatt før 24. februar 2014.

Eirik Jensen var på åpningen av kunstutstillingen til samboeren Ragna Lise Vikre fredag.

8. februar 2016 ble de formelt tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet sammen med politiinformanten og storkriminelle Cappelen. Jensen måtte også møte i retten for å svare for flere brudd på våpenloven.

Cappelen erkjenner straffskyld, mens Jensen nekter for å ha gjort noe straffbart. Likevel erkjenner han de faktiske forhold i tiltaleposten som omhandler brudd på våpenloven, men han erkjenner ikke straffskyld for dette.

STORT INTERVJU: Eirik Jensen risikerer 21 år i fengsel: Samboeren Ragna er hans viktigste støttespiller

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

VIDEO: Her fersker spanerne Eirik Jensen på video.





Fakta: Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

* Den tidligere svært betrodde politimannen Eirik Jensen (60) står tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen har han medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013. Jensen har erklært seg ikke skyldig. * Gjermund Cappelen (50), med tilnavnet «hasjbaronen», er tiltalt etter den såkalte proffparagrafen for å ha stått bak og organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993–94 og 14. november 2013. Han har erkjent straffskyld. * Cappelen ble pågrepet i Bærum 19. desember 2013. I avhør forklarer han seg om Jensen, som blir pågrepet i garasjen på Oslo politihus 24. februar 2014. Han blir løslatt fra varetekt 30. mai samme år. * Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 21 års fengsel for Jensen og 18 år for Cappelen. * Rettssaken startet i Oslo tingrett 9. januar og varte til 23. mai. 122 vitner forklarte seg i løpet av de 68 rettsdagene. * Ifølge Cappelen fikk Eirik Jensen rundt 8,5 millioner kroner, 500 kroner per kilo hasj, fra 2001 og fram til pågripelsen i desember 2013. * Spesialenheten for politisaker mener Jensen har hatt et overforbruk på 1,67 millioner kroner i perioden, men kan ikke bevise at pengene stammer fra Cappelen. Spesialenheten mener å kunne dokumentere at Cappelen betalte oppussingen av et bad for nær 300.000 kroner for Jensen. * Blant bevisene er også 1.523 SMS-er, eposter og annen kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen. Mange av meldingene er skrevet i kodespråk, såkalt «blomsterspråk». De tiltalte hatt svært motstridende forklaringer på hva disse egentlig handlet om. Kilde: NTB









Fersket Jensen på video

Spesialenheten har bygget sak rundt følgende beviser:

Spaningsvideo, møte med Cappelen og penger:



I retten ble det spilt av en video som viser at Jensen møter Cappelen og sitter seg inn i en bil 10. desember 2013. Når Jensen forlater bilen etter møtet og returnerer til politihuset på Grønland putter Jensen det Spesialenheten mener er penger han har mottatt av Cappelen for hasjsamarbeidet.

Gjermund Cappelen hadde møte med polititoppen Eirik Jensen 10. og 19. desember 2013. Spanere fanget møtet på video.

I retten innrømmet Jensen ved ett tilfelle å ha mottatt 30.000 kroner av Cappelen, men det skal ifølge eks-politimannen ha dreid seg om tilbakebetaling av et lån for en verkstedsregning.

Les også: Jensens samboer: - Jeg synes ikke han burde utsettes for dette

Da Cappelen ble pågrepet i desember 2013 ble det også beslaglagt rundt fem millioner kroner i kontanter. Spesialenheten mener derfor at Jensens forklaring ikke er tilfeldig.

På kvelden 10. september 2013 møttes Cappelen og Jensen på Ekeberg i Oslo, noe de ofte gjorde. En person i det kriminelle miljøet tok et bilde av de to bilene de satt i og bildet ble spredt i kriminelle miljøer. De mente dette var et bevis på at Cappelen samarbeidet med politiet. Bildet ble lagt frem i retten.

Spesialenheten mener det ikke var vanlig at en politimann hadde slike møter, alene med kriminelle. Jensen har hele tiden forklart at Cappelen var en informant for ham og mener slike møter var legitime i hans rolle.

Innskudd på under 5000 kroner

Kontantinnskudd og gaver:



I flere år satte Jensen inn penger fra ukjente kilder inn på kontoer både i Norge og i Sverige. I Norge var innskuddene konsekvent aldri på over 5000 kroner. Ifølge valutaregisterforskriften skal beløp over 5000 kroner varsles om til myndighetene. Jensen brukte flere ganger innskudd i bank i butikk. Grensen her er høyere.

På kvelden 10. september 2013 møtes hasjbaronen Gjermund Cappelen og Eirik Jensen på Ekeberg i Oslo. Møtet ble observert av en kriminell person, som tar et bilde og spredte det. Bildet ble ansett som et bevis på at Cappelen samarbeidet med politiet.

Spesialenheten mener Jensen var feilinformert og at det var årsaken til at han aldri satte inn over 5000 kroner på konto i Norge.

15. desember 2011 klokken 17.29 satte Jensen inn 4500 kroner på Råholt på Øvre Romerike. 42 minutter senere, klokken 18.11, satte han inn et nytt beløp på 4500 kroner på Eidsvoll.

I retten kom det også frem at Jensen i 2012 ved en rekke anledninger, gjennom flere måneder dette året, satte inn kontantinnskudd som aldri oversteg 5000 kroner. Da han var i Sverige i samme periode var det flere innskudd på over dette beløpet.

I retten innrømmet Jensen også å ha mottatt klokkegaver. Den ene klokken, til en nyverdi på 22.490 kroner, skal han ha levert tilbake. I avhør nektet Jensen for å ha mottatt klokkegaver.

Cappelen forklarte også at han på slutten av 90-tallet ga Jensen en klokke til en verdi av 30.000 kroner. Jensen avviser dette, og mener at et garantibevis som ble funnet under en ransaking av et småbruk i Sverige tilhørte Cappelen. Jensen forklarte også at garantibeviset stammer fra en ikke-legitimert ransaking han selv gjorde hos Cappelen. Jensen mener han skulle finne ut om klokken var stjålet.

- Kysten er klar

SMS-er:



Spesialenheten har til sammen 1523 kommunikasjonshendelser eller -aktiviteter mellom Cappelen og Jensen i perioden 2007 - 2014. Jensen fortsatte å sende SMS-er til Cappelen selv om han var pågrepet. Trolig er årsaken at Jensen ikke visste at Cappelen var pågrepet før på et senere tidspunkt.

Spesialenheten mener SMS-er som:

«En mann i grøfta», «sol og stille», «kontoret er tynt bemannet», «av 100 møtte kun 90», «trygt å sole seg med rett faktor», «kysten er klar».

Spesialenheten mener Eirik Jensen mottok dette badet som motytelse for å hjelpe hasjsmugleren Gjermund Cappelen med å smugle store mengder med hasj inn til Norge i en årrekke.

Cappelen har forklart til Spesialenheten at SMS-ene er kodede meldinger som dreier seg om hasjsmugling og penger. Jensen har forklart at de fleste av meldingene som er funnet betyr det som står.

For eksempel betyr SMS-en: «Trygt å sole seg med rett faktor. Tilbake på jobb mandag» at han rett og slett var på ferie og at det var fint vær der han var.

Bad til 292.000 kroner

Oppussing av bad:



Jensen eide sammen med sin tidligere samboer en gård på Østlandet. Den ble pusset opp og de bygget blant annet et nytt bad som Spesialenheten har fått anslått til 292.250 kroner av en takstmann, ifølge tiltalen.

Håndverkerne som bygget det nye badet var anbefalt av Cappelen. Spesialenheten mener at det er Cappelen som har betalt for oppussingen. Det er også dette han har forklart. En av håndverkerne, en rørlegger, var en del av Cappelens hasjnettverk. På grunn av store psykiske problemer har han sluttet å snakke noe som helst etter at han ble pågrepet i desember 2013.

Eirik Jensen skal ha mottatt denne falske kvitteringen fra narkosmugleren Gjermund Cappelen i forbindelse med oppussing av et bad.

I april i år ble han dømt til 11 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov narkotikakriminalitet.

Om badet har Jensen forklart at han avtalte å betale 120.000 kroner til en dansk håndverker, men dansken skal aldri ha krevd pengene. Et sentralt bevis for Spesialenheten er en falsk kvittering som er signert med det fiktive navnet «Frank Olsen».

- Oppussingen er en bonus fra Gjermund Cappelen for den hjelpen han fikk av Jensen til innførsel av hasj. Kvitteringen er falsk og navnet Frank Olsen er et navn som er diktet opp. Dette vet Jensen, sa Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til Nettavisen under rettssaken.

Jensens forsvarer slo tilbake mot påstandene.

- Det med betaling stemmer ikke. Det har aldri vært en slik betalt for noe som har med hasj å gjøre i det hele tatt i denne saken, sa John Christian Elden til Nettavisen.

VIDEO: Her stjeler politiet fra Cappelens hasjlager.





- Underskudd på bilsalg

Overforbruk:



Ifølge Spesialenheten skal Jensen ha hatt et overforbruk på nesten 1,7 millioner kroner i perioden 2004 - 2014. Cappelen på sin side har forklart at Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj han bidro med å smugle inn til Norge.

Cappelen mener Jensen har fått til sammen 8,5 millioner kroner, men Spesialenheten har ikke kunnet bevise at hele dette beløpet stemmer. De tar derfor i utgangspunkt i korrupsjon på 2,1 millioner kroner som de mener å kunne bevise. Badet til en verdi på 292.250 kroner er medregnet i denne tiltalesummen på 2,1 millioner kroner.

Jensen har forklart at han i den aktuelle perioden har fått pengegaver fra sine foreldre, forsikringsoppgjør og på kjøp og salg av biler og motorsykler. Spesialenheten har gjennomgått alle kjøretøyene Jensen har kjøpt og solgt og kommet frem til at han har kjøpt for 2.5 millioner kroner og solgt for 1,3 millioner kroner. Altså går han i underskudd med i overkant av 1,2 millioner kroner.

Jensen har hele tiden avvist å ha mottatt korrupsjonspenger. Revisor Helge Bettmo, som vitnet for Jensen, mener regnestykket til Spesialenheten ikke stemmer.

Han påpeker blant annet at Jensen hadde en kontantbeholdning 1. januar 2004, fra tidspunktet tiltalen gjelder. Han mener Jensen dermed kan ha hatt likvide midler - i form av kontanter. Spesialenheten sitt regnestykke baserer seg på at Jensen hadde null kroner i pengebeholdning fra tiltaletidspunktet.

Gjermund Cappelen på besøksrom 2 i Ila fengsel. Fredag 15. september. Tre dager før han får dommen i Cappelen-/Jensen-saken.





Cappelen kronvitne

Cappelens forklaring:



Spesialenhetens kronvitne i saken er Cappelen. Da han ble pågrepet og skjønte at det ikke var noen vei utenom navnga han til slutt Eirik Jensen. Det er hevet over tvil at han ønsket en solid strafferabatt for å forklare seg om Jensens rolle i hasjsmuglingen.

Spesialenheten har gjort et poeng av at Cappelen forklarte seg uten å ha blitt forelagt noen beviser i de tre første avhørene. Cappelen skal ha forklart seg om klokker, pengeoverleveringer, kvitteringer, kodede SMS-er og baderomsoppussingen.

Det var først i det fjerde avhøret han ble presentert for konkrete bevis, noen av de mange SMS-ene mellom ham og Jensen.

Jensens forsvarerteam har tilbakevist Cappelens forklaringer og mener han har tilpasset seg etter hva han er blitt forevist av Spesialenheten. Forsvarerne mener også at Cappelen har forklart seg annerledes i avhørene enn han gjorde i retten.





Risikerer 21 års fengsel

I retten la Spesialenheten ned påstand om 21 års fengsel for Jensen, mens statsadvokat Lars Erik Alfheim la ned påstand om 18 års fengsel for Gjermund Cappelen. Årsaken til at det er lavere påstand for Cappelen er at han får tre års strafferabatt for å ha bidratt til oppklaring av Jensens rolle i saken.

Jensens forsvarerteam ved, stjerneadvokaten John Christian Elden i spissen, la ned påstand om full frifinnelse. Cappelens forsvarer Benedict de Vibe la ned påstand om halv straff for sin klient.

Dommerne i retten er ikke bundet av påstanden til aktoratet, og kan dømme mildere og strengere straffer. Påstanden fra aktoratet er ment som en veiledning, dersom de tiltalte finnes skyldig.

Det eneste som er sikkert, uansett utfall, er at Jensen ikke blir pågrepet selv om han blir idømt fengselsstraff, noe som har fått Cappelen til å reagere.

Mest sette video idag