Disse hovedveiene får veimillioner i siste liten

Mandag behandlet Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029.

- Vi gjør kun mindre justeringer i vår ambisiøse plan, sier leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), til Nettavisen.

JUSTERER: Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup, sier de bare gjør mindre justeringer i NTP.

Blant annet omprioriterer komiteen statlige penger til en omkjøringsvei i Nittedal i Akershus, for å legge riksvei 4 utenom Nittedal sentrum.

- I Oslopakke 3 var det et ønske om 170 millioner kroner til en slik vei. Det vil gi en mye bedre trafikkavvikling og sentrumsutvikling, og vi legger det prosjektet inn tidlig i planperioden, forteller Astrup.

Prosjektet var tatt ut av transportplanen, men er altså tatt inn igjen i tolvte time. Byggingen av veistrekningen mellom Kjul og Rotnes, som er tre kilometer lang, kan dermed igangsettes i 2019.

I tillegg til den statlige andelen skal veien finansieres med 650 millioner kroner fra Oslopakke 3.

- Nei til kostbar bro



Komiteen har også bestemt seg for at det skal bygges et nytt tunnelløp til Oslofjordtunnelen, og ikke en bro over fjorden. Dette var ikke endelig avklart i det opprinnelige NTP-forslaget.

- Vi legger til grunn at det skal bygges ny tunnel i Oslofjorden, ved siden av dagens tunnel - og ikke bro som vil ta mye lenger tid og koste vesentlig mer, sier Astrup.

I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp.

I innstillingen til Stortinget, som skal vedta NTP neste mandag, gis det dessuten grønt lys for en ny Haukelitunnel finansiert med bompenger.

De legges opp til å starte opp strekningen Arna - Stanghelle på E16 senest i 2022, og komiteen ønsker å spille E16 nordover i Akershus inn for det statlige selskapet Nye veier, som planlegger, bygger og drifter hovedveier.

Det er flertall for forslaget som nå ligger på bordet.

- Oppsiktsvekkende useriøst



I komitémøtet mandag formiddag, la Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram sine alternative forslag til Nasjonal Transportplan.

Astrup sier han reagerer sterkt på forslagene.

- Det de presenterer er en ønskeliste over prosjekter, der det mangler flere titalls milliarder kroner for å finansiere løftene de gir - og det er oppsiktsvekkende useriøst fra et parti som kaller seg et styringsparti. Det kan nesten virke som om Jens Stoltenberg tok med seg Aps kalkulator til Brussel, sier Astrup.

Han viser til at Arbeiderpartiet blant annet ønsker å sette av 2 milliarder kroner til å fullføre Intercity-utbyggingen innen 2030.

- Men prislappen er nærmere 30 milliarder kroner. De legger også inn 5 milliarder for å fremskynde 27 prosjektet som til sammen koster 50 milliarder. Dette betyr jo at velgerne ikke kan stole på noen av løftene som Arbeiderpartiet gir om NTP, fordi de ikke aner hva Ap faktisk kan finansiere og vil prioritere dersom de får regjeringsmakt, sier Astrup, og legger til:

- Det er pinlig overbudspolitikk fra Arbeiderpartiet.

Lover 1000 milliarder

Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.

Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.