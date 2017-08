Disse navnene kan du begynne å øve på til skolestart

Om ikke lenge entrer 63 000 spente skolespirer klasserommet for første gang. Vennskap skal stiftes, kunnskap skal tilegnes og ikke minst – navn skal læres!

(SSB): – Det kan fort være fire Emma-er i samme førsteklasse, for Emma fortsetter å dominere.

Det sier navneeksperten i SSB, Jørgen Ouren, og legger til:

– Det har vært mange Emma-er, men de må bare være forberedt på flere, sier Ouren til SSB.

Om lag 63 000 6-åringer 1 begynner i første klasse i år, og generelt er det slik at sannsynligheten for at det i alle fall er to i klassen med samme navn, er overveldende, slår Ouren fast. For å finne ut hvem gjengangerne er, må han ta et dypdykk i topplistene for navn i 2011 – da årets skolestartere ble født.

Jenter: Korte navn som slutter på a

Trenden for jenter i 2011 var helt klart korte navn som slutter på a, kan navneeksperten fortelle. Den skjøt virkelig fart på begynnelsen av 2000-tallet, og i 2011 fikk over hver tredje jente som ble født, et slikt navn. Og flere skal det bli.

– Det er ingenting som tyder på at veksten ikke fortsetter for korte jentenavn som slutter på a, legger han til, og fortsetter:

– Alma er et godt eksempel. Hun kom som en rakett mellom 2005 og utover, og vi skal nok få flere fremover, tror Ouren.

Ifølge topplista er jentenavnene du kan forvente å finne blant førsteklassingene i prioritert rekkefølge: Emma, Nora, Sara, Sofie, Linnea, Thea, Maja, Emilie, Ingrid og Julie. Men også Ida, Leah, Mia, Hanna, Sofia og Ella, er blant de mest vanlige jentenavnene hos årets førsteklassinger.

Gutter: Bibelske navn



For gutter var trenden i 2011 av mer salig karakter. Da var nemlig de fleste guttenavnene på topplista bibelske.

– Vi har hatt en bibelnavnsbølge som var omtrent på topp i 2011, forklarer navneeksperten.

– Unntaket er toppnavnet Emil, men både Lucas, Jacob, Mathias, Filip, Noah, Tobias og Markus finner vi både på topp 10 navnelista og i bibelen. I 2011 fikk hvert femte guttebarn, hele 21,5 prosent, bibelsk navn. Til sammenligning hadde rundt 1,5 prosent av guttene bibelnavn på 1950-tallet, sier han.

Blant førsteklasseguttene er det stor sannsynlighet for at du vil treffe på, i prioritert rekkefølge: Emil, Lucas, Mathias, William, Magnus, Filip, Oliver, Markus, Noah og Tobias. Også Jonas, Jakob, Oskar og Adrian ligger høyt på lista over de mest populære guttenavnene i 2011.

Hva skiller dagens klasserom fra 1950-tallets?

De mest brukte navnene i Norge, Anne og Jan, finner du ikke mange av i dagens klasserom. Ouren forklarer at spredningen i navn er blitt mye større enn den var for eksempel for 60 år siden da over 5 prosent hadde Anne som første fornavn.

– Forskjellen er at da var det Anne Berit, Anne Kari, Anne Lise og så videre. Nå er det langt mindre vanlig med dobbeltnavn, så da blir det Emma F, Emma K og Emma S og så videre, sier han.

At de like navnene kan være en utfordring på skolen, har han ingen problemer med å se for seg.

– Du kan ikke ringe til læreren og si at du er pappaen til Emma og forvente at det skal være nok. Det kan du hvis hun heter Dyveke, for å si det sånn, bemerker han humørfylt.

Ønsker unike navn

Det de fleste av de mest populære navnene har felles, er at de var veldig populære for omtrent 120 år siden, kan Ouren fortelle. Deretter daler populariteten, for så å gjenopplives når den forrige generasjonen som hadde disse navnene, har passert.

– Men er folk så opptatt av at barn skal få «egne» navn, da?

– Det later til det, ja. Jeg mottar i alle fall flere henvendelser hver eneste dag av vordende foreldre som spør om muligheten for at ulike navn plutselig vil bli veldig populære, vedgår navneeksperten.

– Hva er så rådet til de som står i denne situasjonen, og ikke ønsker at barnet skal dele navn med så mange andre?

– De kan grave i slekten sin, sjekke opp navnene til for eksempel tipp-tipp oldeforeldrene og lage lister over alle navnene de finner som de liker. Deretter kan de sammenligne den lista med navnetoppen de siste årene og stryke navnene de finner på begge listene, tipser Ouren.

1 Tallet på førsteklassinger ble korrigert kl 13.45 17. august 2017.

Artikkelen ble publisert på SSB.

Har du sett denne populære videoen?