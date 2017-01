ANNONSE

Stortingspresidenten avviser i et svar til kontrollkomiteen at han har holdt viktige opplysninger i konflikten med EOS-utvalget skjult for Stortinget.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité anklaget i et brev forrige uke stortingspresident Olemic Thommessen (H) for å ha prøvd å skjule striden med kontrollorganet for de hemmelige tjenestene (EOS). Dette avviser nå Thommessen i sitt svar, erfarer Dagens Næringsliv.

Samtidig mener Thommessen han kunne håndtert saken annerledes på to punkter.

Han erkjenner at det ikke skulle tatt sju uker før en særskilt melding fra EOS-utvalget om konflikten med presidentskapet nådde Stortinget, ifølge DNs kilder.

Presidentskapet beklager også at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av et brev til et utvalg som skulle evaluere EOS. I brevet blir evalueringsutvalget bedt om å se bort fra ett spesielt punkt i mandatet som Stortinget ville ha med. (©NTB)

Les også: KrF støtter at domstoler bør beslutte om statsborgerskap skal tilbakekalles