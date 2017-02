DNT roper varsku før vinterferien

ANNONSE

For mange begynner vinterferien mandag. Den norske turistforeningen (DNT) ber publikum tenke sikkerhet når de ferdes i fjellet. DNT har selv merket stor pågang til egne hytter og fellesturer.

– Det er kjempegledelig med så stor pågang, men vi opplever en del uerfarne folk på tur og ser at det er viktig å fylle på med friluftskompetanse så de kan ta ansvar for egen sikkerhet, sier kommunikasjonssjefMette Øinæs Habberstad til NRK.

Tor Olav Naalsund, observatør for snøskredvarslingen NVE, ber de reisende om å forberede seg godt.

– Vi skylder oss selv og hverandre at vi forbereder oss godt til ferien. Været og snødekke forandrer seg fra time til time, og det er opp til den enkelte å forberede seg slik at det ikke skjer uhell eller ulykker, sier han.

UNDERKJØLT: Mange steder i landet har det vært svært glatt, både for kjørende og gående.

Skredfare



Før helgen varslet NVE om snøskredfare i fjellområdene i Sør-Norge. Søndag ligger varselet fortsatt på nivå 3 flere steder.

Det betyr at de som er på vintereferie og i fjellet bør ta sine forholdsregler. Vanlige turgåere bør holde seg unna skredfarlig terreng der det meldes faregrad 3, og være observant i nærheten av bratte skråninger eller fjellsider hvor skred kan løsne lenger oppe.

– Vi oppfordrer alle til å starte turplanleggingen på varsom.no, og planlegge turen i henhold til skredproblemene vi beskriver, sier nøskredvarsler Ragnar Ekker i NVE til NRK.

Sjekk være her!

Glatte veier



Politiet og Statens vegvesen ber bilister vise varsomhet på grunn av glatte veier flere steder i Sør-Norge søndag morgen.

Politiet i Hedmark sendte ut et OBS-varsel via Twitter søndag morgen om glatte veier og svært tett tåke. Også i Sør-Trøndelag er det glatt flere steder. Underkjølt regn i Oppdal har ført til at "entreprenøren er ute med alt mannskap og gjør tiltak", opplyser veivesenet.

LES mer: Politiet advarer mot glatte veier

Skadet i bakken



Kne skader utgjorde 35 prosent av skadene som krevde behandling etter uhell i slalåmbakken i fjor, ifølge en undersøkelse fra Storebrand.

Alarmsentralen har hentet inn opplysninger via SOS International om over 1.700 ulykker fra slalåmbakken under fjorårets skisesong.

Kne skader utgjør 35 prosent av de registrerte skadene. Deretter følger skader i underbein, ankel og fot.

56 prosent av de skadde var menn og 44 prosent er kvinner.

– Menn tar flest sjanser på de fleste områder i livet. Det ser vi også når det gjelder ulykker i trafikken, sier Linda Solbakken Grimnes, fagsjef for reiseforsikring i Storebrand.

Dataene er hentet fra skiulykker i Alpene, der nordiske turister var involvert. Selskapet mener tallene er representative for nordmenn.

LES også: Slik blir hytta vinterklar