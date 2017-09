Dobbeltdrapssiktet kvinne vil anke fengsling

Kvinnen (42) som er varetektsfengslet etter en siktelse for to drap i Kristiansand, sier hun vil anke fengslingen.

Hennes forsvarer, advokat Ole Andreas Thrana kaller ifølge NRK hele saken for en konspirasjon. Politiet mener den 42 år gamle kvinnen drepte sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014, og politiet fikk onsdag ettermiddag medhold i sitt krav om fire ukers varetekt for kvinnen.

Ekssamboeren hennes ble funnet død på tidligere First Hotel i Kristiansand i 2014. Faren hennes ble funnet død i sitt hjem i 2002.

Etter det NRK får opplyst, var ekssamboeren i en sivilrettslig barnefordelingssak med kvinnen våren 2011, men det endte med et forlik utenom retten. To måneder senere ble kvinnen imidlertid ilagt besøksforbud, som innebar at hun ikke kunne oppsøke sin tidligere samboer. Det går fram av dokumenter fra Kristiansand tingrett.

Les mer: Dobbeltdrapssiktet kvinne ilagt besøksforbud mot ekssamboeren

Ekssamboeren oppga til politiet og i retten at kvinnen hadde oppsøkt ham på jobb og hjemme, fulgt etter ham i bil, sendt truende tekstmeldinger og ringt ham. Hun skal ha blitt anmeldt for dette.

Kvinnen har til nå nektet å la seg avhøre av politiet. Hun forklarte seg heller ikke under rettsmøtet i Kristiansand tingrett onsdag.

Forsvareren utelukker ikke at hun kan ønske å gi en forklaring senere.

– Det er et åpent spørsmål. Hun har forklart seg som vitne tidligere om ekssamboerens dødsfall, på lik linje med mange andre. Det er ikke noe nytt hun kan forklare seg om nå, sier Thrana til NRK.

Les også: NRK: - Dobbeltdrapssiktet lå i arvestrid

Mest sett siste uken