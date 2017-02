Dommeren skeptisk til Cappelens forklaring

ANNONSE

Dommer Kim Heger synes åpenbart det var flere hull i forklaringen til hasjimportøren onsdag.

Flere ganger under statsadvokat Lars Erik Alfheims utspørring ble det pekt på at SMS-utvekslinger ikke hang sammen. Dette sa både Cappelen og statsadvokaten måtte skyldes tekniske spor eller andre brukte telefoner det ikke hadde vært mulig å finne.

- Eller, eller, eller. Det holder ikke for oss, sa Heger til partene, tydelig oppgitt over hasjimportørens forslag til forklaring.

Cappelen fortalte Oslo tingrett om vanskeligheter våren 2011. Hans faste leverandør av hasj gjennom mange år i Amsterdam tok ett års ferie for å reise til Brasil.

Gjermund Cappelen i Oslo tingrett mandag 9. januar.

Fikk pengeproblemer

I stedet måtte hasjen til Norge skaffes til veie gjennom en annen leverandør, men vedkommende greide ikke å levere i samme omfang, til avtalt tid eller samme kvalitet som den forrige. Varene ble liggende på lager, og Cappelen fikk pengeproblemer.

Først ved påsketider kom det endelig et parti med god nok kvalitet til at Cappelen og nettverket hans fikk litt fart på sakene. Eirik Jensen sendte SMS fra påskefjellet om at det var stille og sol.

- Hvorfor sender Jensen deg melding om at alt var trygt etter at stoffet var kommet, undret Heger.

- Det kan godt hende at han har sendt melding tidligere på en annen telefon, sa Cappelen.

Solfaktor

Politiet i Asker og Bærum gjorde en rekke store hasjbeslag da Cappelen og hans hasjnettverk ble etterforsket.

Litt senere samme kveld sendte Jensen en ny melding fra påskefjellet, denne gang om betydningen av rett solfaktor, en melding som også vakte oppsikt da Eirik Jensen ble eksaminert i forrige uke. Cappelen tolket meldingen som at han kunne operere trygt så lenge han hadde politimannen på laget. Dommeren hadde åpenbart problemer med å se det samme budskapet.

- Hva er det konkret han mener her, spurte Heger.

- At han er en trygghet for meg, at han er en solfaktor, svarte Cappelen.

Dommeren var tydelig skeptisk til hasjimportørens oversettelse av de påstått kodede meldingene.

Da Cappelen mente at også dommeren ville forstå mer dersom kommunikasjon fra andre telefoner som ikke er sikret i etterforskningen var tilgjengelig, stanset han opp og sa til partene at slik bevisførsel ikke holdt for å overbevise dommerne.

- Alltid fått penger

Flere ganger under Cappelens forklaring har Heger forsøkt å få kastet et lys over hva politimannen egentlig gjorde for å hjelpe til med hasjinnførselen.

Den tidligere politilederen Eirik Jensen sammen med sin forsvarer John Christian Elden. Bildet er fra første rettsdag.

Ifølge Cappelen og aktoratet skal Eirik Jensen ha mottatt 500 kroner per kilo hasj som ble innført til Norge.

- Fikk Jensen penger selv om han ikke hjalp deg konkret ved de enkelte leveransene, spurte Heger.

- Det han har fått betalt for, er å være tilgjengelig. Han har alltid hjulpet meg og alltid fått penger, sa Cappelen.

- En ting er om han fikk penger, en annen er om han har medvirket til innførselen, sa Heger som åpenbart er tvilende til deler av det som er kommet fram i retten.