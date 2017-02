ANNONSE

Styreleder Bård Tønder i Domstolsadministrasjonen mener det vil kunne bidra til å viske ut det prinsipielt viktige skillet mellom forvaltningen og domstolene.

Domstolene kan som ankeinstans kontrollere at forvaltningen har gjort jobben sin, men bør ikke selv fatte beslutninger om å ta fra folk statsborgerskapet.

– Det vil svekke domstolenes stilling som uavhengig instans. Før man gjør noe slikt, bør man tenke grundig gjennom hva man gjør og om det er verdt risikoen, sa Tønder i en høring i Stortinget torsdag.

Saken til bioingeniøren Mahad Abib Mahamud har gjort temaet høyaktuelt. Om halvannen uke står han i Oslo tingrett med utlendingsmyndighetene som motpart. 30-åringen har saksøkt staten for å ha fratatt ham statsborgerskapet etter å ha bodd i landet i 17 år.

Mahamud stilte selv for å representere det han kaller annenrangs borgere sammen med Basha Musse fra Somalisk forening i høringen.

–Bevisbyrden er snudd på hodet. Vi oppfatter at alt blir brukt mot oss, sa Mahamud, som ønsker at et vedtak fra Stortinget skal ha tilbakevirkende kraft.